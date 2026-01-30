Para elecciones 2026, Gobierno busca garantizar procesos democráticos, libertad de prensa, expresión y el derecho a promover campañas

Foto: Ministerio del Interior

Así quedó definido en la sesión de la Subcomisión de Orden Público, donde se revisó el estado de la seguridad y la logística de cara a las elecciones de Congreso y Presidencia 2026.

Al final del encuentro, el ministro del Interior, Armando Benedetti aseguró que “lo que quiere hacer es garantizar la seguridad en el proceso democrático, que no se refiere solo al proselitismo sino también a la censura, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y que los candidatos puedan ejercer libremente el derecho a promover sus campañas”.

Al hacer un balance de la situación de seguridad de los candidatos, el ministro comentó que en los 2.484 eventos de desplazamiento de aspirantes a las corporaciones y la presidencia se han desplegado 36.504 hombres de la Fuerza Pública para garantizarles la seguridad.

Añadió además que “se ha evaluado y tienen seguridad hoy 64 candidatos a la presidencia, eso nunca había ocurrido en nuestro país que hubiera un número tan grande de candidatos a la presidencia”.

Al reconocer que este ha sido un trabajo conjunto con el ministerio de Defensa y la Fuerza Pública, Benedetti informó que, en los actuales momentos, se reforzó la seguridad con un aumento en 509 hombres de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y 576 miembros de la Policía, que permiten garantizar la integridad de 182 congresistas; además de 206 vehículos blindados y 92 convencionales.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez aseguró que “2026 es el año de la seguridad y la democracia”.

Se refirió al desafío que tienen las fuerzas para los comicios de este año, en la medida en que comentó que en el país se van a instalar 13.748 puestos de votación, los cuales “tienen garantizada la seguridad” y añadió que “es un reto importante, porque se incrementaron en 981 y las mesas en 5.133. Ese desafío está totalmente garantizado para cumplirlo por parte de la Fuerza Pública”.

Con información del ministerio del Interior

(Fin/for)