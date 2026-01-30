Estos son los puntos de vacunación en Bogotá contra poliomielitis, sarampión, difteria, tos ferina y más hoy 30 de enero de 2026
Foto: Secretaría de Salud
La Secretaría Distrital de Salud (SDS) invita a la ciudadanía en Bogotá a acercarse este viernes 30 de enero de 2026, con su documento de identidad, a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados en la capital, para iniciar, continuar o completar su esquema de vacunación.
Puntos de vacunación
Los puntos de vacunación estarán habilitados a partir de las 8:00 a.?m. Actualmente, Bogotá cuenta con múltiples espacios distribuidos por toda la ciudad, ubicados en centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros lugares de alta afluencia. Estos puntos se actualizan diariamente a través de las redes sociales oficiales.
Además, la ciudad dispone de más de 200 puntos de vacunación fijos, ubicados en centros de salud e IPS, que garantizan el acceso oportuno y continuo a los servicios de inmunización.
Consulta a continuación los puntos de vacunacio?n del Distrito y encuentra el ma?s cercano con Mapas Bogotá, siguiendo estos pasos:
- Haz clic en la barra azul para activar el buscador.
- Escribe en el buscador de Mapas Bogotá, la palabra vacunación.
- Haz clic en la opción: instituciones prestadoras de salud con servicio de vacunación.
- Navega en Mapas Bogotá usando tu mouse o cursor, y elige el punto más cercano.
- Toma nota de la dirección, horarios y demás datos.
- Asiste con tu documento de identidad.