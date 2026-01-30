Supersalud refuerza su control y presencia regional para enfrentar los desafíos del sistema en 2026 

La Superintendencia Nacional de Salud fortalecerá la tecnología, la analítica de datos y el talento humano, lo que permitirá ampliar el alcance y la cobertura de sus acciones de inspección, vigilancia y control en todo el territorio nacional.

Esto permitirá intensificar las auditorías, fortalecer el acompañamiento técnico a EPS, IPS, entes territoriales y gestores farmacéuticos y ampliar la presencia territorial de la entidad, fortaleciendo una supervisión más efectiva y una respuesta más ágil a las necesidades de los usuarios, con el objetivo de promover el derecho a la salud y el uso eficiente de los recursos del sistema.

Metas estratégicas a financiar en 2026 y su impacto en la ciudadanía

• Se prioriza la atención y revisión de las causas del 100 % de los reclamos en salud que se encuentran abiertos o vencidos, con especial énfasis en aquellos que representan un riesgo para la vida.

• Más auditorías y apoyo técnico a aseguradores y prestadores: Se incrementan las visitas y auditorías (por ejemplo, de 46 en 2025 a 69 previstas para 2026) y se multiplica la asistencia técnica a prestadores y aseguradores (de 48 a 104). El resultado es más supervisión y mejora en la calidad de la atención.

• Implementación del Plan Choque para mejorar la entrega de medicamentos y tecnologías en salud: se busca que el 100 % de las fórmulas, sean entregadas de manera completa, un avance significativo frente al cumplimiento promedio del año anterior (84 %).

• Se proyecta realizar 7.000 audiencias de conciliación extrajudicial, con el objetivo de recuperar al menos el 70 % del valor confirmado de los acuerdos de pago exigibles.

• Presencia territorial y apoyo a regiones: más acciones de inspección y vigilancia en el 100 % de los nuevos territorios priorizados, la cobertura de la Red de Controladores, la apertura de una nueva sede institucional y la ejecución de 190 acciones de inspección y vigilancia.

• Implementación del 100 % del Sistema de Gestión del Conocimiento y la Innovación, con la puesta en marcha de 7 proyectos del Modelo de Gobierno y Gestión de Datos, y el desarrollo del sistema de alertas tempranas.

Así mismo, la Superintendencia avanzará en retos estratégicos para fortalecer la supervisión y la transparencia del sistema, mediante la estrategia “Alianza por la Salud”, que busca la articulación de autoridades locales y todas delegaturas de la Supersalud en el territorio; el Plan de Innovación Tecnológica en Salud (PITS) y nuevos sistemas de información para el control de negaciones de servicios. También gestionará la suspensión de embargos a recursos del sistema, la reglamentación de la vigilancia a la integración vertical y un aumento del 30% en acciones administrativas, judiciales, de conciliación y supervisión, entre otras.

La Superintendencia Nacional de Salud reafirma a los usuarios y al País su compromiso con la transparencia, la ética en la gestión de los recursos públicos, así como la protección de los derechos de las personas y la sostenibilidad del Sistema de Seguridad Social en Salud, de acuerdo con los lineamientos e instrucciones del gobierno del Presidente Gustavo Petro Urrego, para que la salud sea un derecho real para todos.