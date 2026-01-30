Ruta Teatro, Festival Centro, Biblovacaciones y más en los planes imperdibles en Bogotá: agéndese del 30 enero al 5 febrero

Foto: FUGA

Del 30 enero al 5 de febrero de 2026, la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) te invita a sumergirte en los planes, actividades y eventos IMPERDIBLES en Bogotá con conciertos, teatro, música, exposiciones, festivales y más actividades para todas las edades. Desde obras premiadas hasta experiencias al aire libre, aquí encontrarás planes únicos para disfrutar solo, en familia o con amigos. Hay eventos pagos y gratis. ¡No dejes pasar la oportunidad de vivir la riqueza artística y comunitaria que ofrece la ciudad!

Conoce en detalle la agenda de espectáculos, planes y eventos IMPERDIBLES en Bogotá

1. Ruta Teatro, un recorrido vivo por las artes escénicas de la ciudad

En febrero de 2026, Bogotá da inicio a Ruta Teatro, una iniciativa que propone un recorrido activo por las artes escénicas de la ciudad. A partir del 5 de febrero, cada fin de semana del mes se activarán cuatro circuitos teatrales de manera consecutiva, con una programación diversa dirigida a todos los públicos en los Distritos Creativos de Teusaquillo y La Candelaria – Santa Fe.

Del 5 al 8 de febrero – Teusaqui-Red Viva: escena viva y cultura itinerante, con la participación de CICA – Teatro Bernardo Romero Lozano, L’Explose, Goyenechus, Barajas y DC Arte , en espacio público.

escena viva y cultura itinerante, con la participación de , en espacio público. Del 12 al 15 de febrero – Teusaquillo: Alas a las salas: ruta por la memoria, con La Sala (MIMO), Ditirambo, Acto Latino, Libélula Dorada y La Huella , en espacio público.

ruta por la memoria, con , en espacio público. Del 19 al 22 de febrero – Centro-Periferia: desbordamiento escénico y polifonías del territorio, con Changua, Teatro de Occidente, Casa Fu – Vargas Tejada, Tercer Acto y Usme Proyecto , en espacio público.

desbordamiento escénico y polifonías del territorio, con , en espacio público. Del 26 de febrero al 1 de marzo – Ruta Viva: teatro y memoria en el centro histórico, con Teatro Libre, Teatro Tecal, Teatro García Márquez El Original, Teatro Quinta Porra y Gota de Mercurio, en espacio público.

La programación incluye 80 funciones de teatro que se realizarán tanto en salas teatrales como en espacio público, consolidando una oferta cultural continua durante todos los fines de semana de febrero. El valor de las boletas será de 30.000 pesos para público general y 20.000 pesos para estudiantes y personas mayores. Las entradas podrán adquirirse a través de los canales de venta de cada escenario.

2. Desde las Entrañas: Retratos del corazón de Barrios Unidos

Desde las Entrañas es una caravana cultural y exposición fotográfica itinerante que recorre distintos territorios de Bogotá, llevando consigo las memorias vivas de los barrios de la localidad de Barrios Unidos. Esta propuesta artística nace del deseo de fortalecer el tejido social, la convivencia barrial y la identidad comunitaria, a través del encuentro entre el arte, la palabra y el territorio.

Fechas: Enero y febrero de 2025

Enero y febrero de 2025 Horarios: Martes a sábado: 8:00 a. m. a 8:00 p. m. Domingos y festivos: 10:00 a. m. a 6:00 p. m.

Lugar: Centro Felicidad Chapinero – Ágora del gimnasio, piso 6. Calle 82 #10-69

Centro Felicidad Chapinero – Ágora del gimnasio, piso 6. Calle 82 #10-69 Entrada: Libre y gratis.

3. Festival Centro 2026: Los sonidos de la diferencia

El Festival Centro es el evento que abre la agenda anual de grandes conciertos de la capital y reúne agrupaciones musicales y solistas vinculados a diferentes géneros musicales como el rock, el hip hop, la música tradicional colombiana y latinoamericana, el punk, los ritmos urbanos, la música llanera, popular, de plancha y de fusión, entre otros, en diferentes escenarios del centro de Bogotá, promoviendo no solo la activación de un circuito musical en el corazón de la ciudad, sino la reactivación del ecosistema cultural y creativo del Centro con una franja académica, zonas de emprendimientos y gastronomía.

Espacios abiertos como El Muelle de la FUGA y la plazoleta del Centro Nacional de las Artes acogen propuestas contemporáneas, bailables y experimentales.

acogen propuestas contemporáneas, bailables y experimentales. El Teatro Jorge Eliécer Gaitán se consolida como uno de los escenarios centrales del festival , con programación familiar en la mañana y conciertos en la tarde y la noche.

, con programación familiar en la mañana y conciertos en la tarde y la noche. Universidades, teatros y espacios independientes del centro de Bogotá hacen parte del circuito de escenarios del Festival Centro 2026, invitando al público a recorrer la ciudad a través de la música.

hacen parte del circuito de escenarios del Festival Centro 2026, invitando al público a recorrer la ciudad a través de la música. El gran cierre del Festival Centro 2026 será en el Teatro al Aire Libre La Media Torta, con una jornada continua que reúne a Selva Volcán, Ruzto, Matar Fuma, Antonia Jones y Nasa Histoires, el domingo 1 de febrero desde las 3:00 p. m.

La totalidad de la programación es de entrada libre hasta completar aforo. Para los escenarios independientes y de menor capacidad, se recomienda llegar con anticipación.

4. Transmisión Festival Centro

Con la transmisión de este evento musical de gran escala y alto impacto urbano y social, Canal Capital reafirma su compromiso con el acceso a la cultura, permitiendo que públicos dentro y fuera de Bogotá se conecten con experiencias que posicionan a la ciudad como un referente universal, plural, creativo y diverso, donde la cultura fortalece el tejido social y activa la vida urbana.

Información de la transmisión

Fecha: Domingo 1.º de febrero de 2026

Domingo 1.º de febrero de 2026 Hora: 3:00 p. m.

3:00 p. m. Dónde verlo: Señal abierta de Canal Capital y plataformas digitales

5. Teatro La Profesora Rosalba Scholasticus

El inicio del año escolar no es solo una experiencia reservada a la infancia; para muchos adultos es también un ritual cargado de memoria, marcado por el regreso al aula, los cuadernos nuevos, el murmullo de los compañeros y el sonido inconfundible del timbre que ordenaba la vida cotidiana. Desde ese universo simbólico parte La Profesora Rosalba Scholasticus, la obra que abre la programación 2026 de Ditirambo Teatro, Sede Palermo, invitando al público a comenzar el año desde la risa, la emoción y la reflexión.

Fechas: 30 y 31 de enero; 5, 6 y 7 de febrero

30 y 31 de enero; 5, 6 y 7 de febrero Hora: 7:00 p. m.

7:00 p. m. Lugar: Ditirambo Teatro – Sede Palermo. Cl. 45A No. 14-37, Bogotá

Ditirambo Teatro – Sede Palermo. Cl. 45A No. 14-37, Bogotá Entrada: Con costo.

6. Biblovacaciones para bebés

Las Biblovacaciones llegan a las bibliotecas públicas de Bogotá como un espacio pensado para que niñas y niños aprendan jugando, exploren su creatividad y descubran el mundo desde nuevas perspectivas. A través de la lectura, el juego y la ciencia, este ciclo de actividades invita a los más pequeños a vivir experiencias educativas y divertidas durante la temporada de vacaciones.

Fecha: 31 enero

Hora: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Lugar: Biblioteca Pública Gabriel García Márquez – El Tunal

Biblioteca Pública Gabriel García Márquez – El Tunal Público: Niñas y niños (acompañados por un adulto)

Niñas y niños (acompañados por un adulto) Entrada: Gratuita

7. ‘Concierto para cuatro pianos y orquesta’ de Bach

La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia invita al público a un concierto extraordinario de apertura 2026 de la serie En el mayor, un evento de alto nivel artístico que reunirá a destacados intérpretes internacionales y un repertorio emblemático de la música sinfónica.

En esta presentación especial, la Orquesta estará acompañada por el cuarteto de pianistas Tomer Lev, Berenika Glixman, María José de Bustos y Anita May, bajo la dirección de su director titular y artístico, Yeruham Scharovsky. El programa propone una experiencia musical de gran virtuosismo, profundidad interpretativa y riqueza estilística.

Fecha: 01 de febrero

01 de febrero Hora: 5:00 p. m.

5:00 p. m. Lugar: Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo -Avenida calle 170 No. 67-51, Bogotá

Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo -Avenida calle 170 No. 67-51, Bogotá Evento con costo

8. Maloka: Un viaje por los ecosistemas de Colombia

Maloka invita a toda la ciudadanía a disfrutar Expedición BIO, una temporada especial dedicada a reconocer el valor de la biodiversidad colombiana y promover el acercamiento a prácticas de agricultura urbana y experiencias científicas interactivas.

Hasta el 31 de enero de 2026, el museo abrirá todos los días de 9:30 a. m. a 6:00 p. m., ofreciendo una programación diseñada para familias, niñas, niños, jóvenes y visitantes nacionales e internacionales interesados en aprender, explorar y vivir la ciencia de forma participativa.