Así quedarían las tarifas de parqueaderos, taxi y Zonas de Parqueo Pago en Bogotá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá

Ten en cuenta esta información de movilidad en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Actualmente, se encuentran en trámite los proyectos de decreto que definirían los valores para el servicio de taxi, las Zonas de Parqueo Pago y la tarifa máxima que podrían cobrar los parqueaderos.

Estas tarifas tienen como base indicadores económicos como el Índice de Precios al Consumidor – IPC 2025 y el salario mínimo legal vigente para el 2026.

A continuación se presenta el detalle de cada servicio:

Parqueaderos

La tarifa máxima para estacionamientos fuera de vía se actualiza con base en el incremento del IPC, el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente del 2026, así como en estimaciones de la variación del precio del suelo.

Es importante aclarar que estos serían los valores tope, por lo que cada parqueadero podría cobrar un valor inferior de acuerdo con las condiciones de oferta y demanda donde operan, y las condiciones favorables para medios de transporte sostenibles como la bicicleta (certificación sello oro).

Vehículos, camperos, camionetas y vehículos pesados:

? Tarifa máxima: $230 por minuto

? Tarifa máxima en parqueaderos con certificación Sello Oro: $253 por minuto

Motocicletas:

? Tarifa máxima: $161 por minuto

? Con Sello Oro: $177 por minuto

Bicicletas:

? Tarifa máxima: $10 por minuto

? Con Sello Oro: $0 por minuto

Un parqueadero con Sello de Oro se identifica por el distintivo oficial visible y aparece en el listado publicado en los canales oficiales de la Secretaría de Movilidad. Además, debe contar con cicloparqueaderos.

Tarifas del servicio de taxi

El servicio público individual de pasajeros en taxi cuenta con dos parámetros de cobro, por taxímetro y aplicación. La estimación de costos se realizó en 2025, integrando los resultados de encuestas de mercado, el comportamiento de las variables macroeconómicas y el salario mínimo legal de ese año.

Los valores de referencia, que fueron socializados con los representantes del gremio de taxi en el mes de diciembre de 2025, serían los siguientes:

Cobro mediante taxímetro

El factor de Excelencia Operacional se reconoce en la tarifa de taxi como un esquema diferencial basado en la capacitación de los conductores, el uso de herramientas tecnológicas y la modernización del parque automotor que aplica para aquellos vehículos debidamente identificados y autorizados por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

Cobro mediante plataforma tecnológica

Las tarifas y condiciones específicas se encuentran consignadas en las tablas técnicas correspondientes, garantizando claridad tanto para los usuarios como para los conductores y propietarios del servicio.

Zonas de Parqueo Pago (ZPP)

Las Zonas de Parqueo Pago – ZPP, que han permitido un uso más eficiente del espacio público y ha contribuido con el ordenamiento del espacio público, actualizará la tarifa por minuto por cajón de estacionamiento.

El ajuste que se realizaría al valor de la tarifa en las Zonas de Parqueo Pago es de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor – IPC y el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV).

Los rangos por minuto serían los siguientes:

• Motocicletas: entre $62 y $248

• Automóviles: entre $89 y $355

La tarifa a pagar en las Zonas de Parqueo Pago puede consultarse directamente en la señalización ubicada en la vía, donde se indica el valor y las condiciones del servicio, o a través de la página web o aplicación oficial de las Zonas de Parqueo Pago, que permite conocer la tarifa según la ubicación y el tiempo de estacionamiento.

Pico y Placa Solidario

A través de la Resolución 120963 de 2026, se actualizó el valor base de los permisos para circular durante la restricción de Pico y Placa. El ajuste de las tarifas de este servicio se basa en el Índice de Precios al Consumidor – IPC.

Los valores base de la medida quedan de la siguiente manera, de acuerdo con el tiempo de duración del permiso:

? Permiso por 1 día: $70.294

? Permiso por 1 mes: $561.808

? Permiso por 6 meses: $2.809.311

Según lo anunciado, se modificó el factor municipio (asociado al municipio donde está matriculado el vehículo). Para vehículos matriculados fuera de Bogotá el factor multiplicador pasó de 1,2 a 1,5.

El valor final del permiso depende de la aplicación de los factores multiplicadores asociados al avalúo, el modelo, tipo de combustible, y el municipio donde está matriculado el vehículo.