Con la Sinfonía ‘Titán’ de Mahler comienza este 31 de enero la Temporada 2026 de la Filarmónica de Bogotá 

Foto Crédito: Orquesta Filarmónica de Bogotá – Kike Barona

Comienza la Temporada 2026 de la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB). Su primer paso dentro de este periplo sonoro será con la ‘Sinfonía No. 1 en Re Mayor’, también conocida como ‘Titán’, que interpretará la Filarmónica de Bogotá dirigida por su titular Joachim Gustafsson, el sábado 31 de enero 2026, a las 4:00 p. m., en el teatro León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Las creaciones de Mahler para grandes formatos orquestales no son sinfonías en el sentido clásico pues tienden a aunarse formal y literariamente con el poema sinfónico de fines del siglo XIX. En el caso de su “Sinfonía No. 1”, su forma original fue la de un poema sinfónico en dos partes titulado “Titán”, según un texto del escritor Jean Paul, en el que se alude a una naturaleza poderosa y autodestructiva. La primera parte de este poema sinfónico describía el tránsito de la época de juventud a la madurez y sus dificultades tortuosas, mientras que la segunda estaba dedicada a quienes Mahler denominó la “comedia humana”.

Sábado 31 de enero de 2026 – Festivo con seriedad

La Orquesta Filarmónica de Bogotá se presenta en el auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional sede Bogotá, UNAL. ¡Entrada libre hasta completar aforo!

Lugar: Auditorio León de Greiff, Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá ubicada en la carrera 45 #26-85.

Hora: 4:00 p. m.

Fecha: Sábado 31 de enero de 2026.

Entrada gratis hasta completar aforo.

Joachim Gustafsson, director de orquesta (Suecia)

Filarmónica de Bogotá dirigida por su titular Joachim Gustafsson. Crédito: Kike Barona

Reconocido director de orquesta escandinavo, Joachim Gustafsson ha desarrollado una destacada trayectoria al frente de importantes agrupaciones europeas, entre ellas las orquestas sinfónicas de Gotemburgo y Malmö, la Royal Stockholm Philharmonic, la Filarmónica de Copenhague, la Orquesta de Cámara Nórdica y la Orquesta de Vientos de Gotemburgo.

Además de su labor como director, es un intérprete de violín de amplia versatilidad. A lo largo de su carrera ha estrenado más de 200 obras del repertorio sinfónico contemporáneo, con especial énfasis en la música del compositor sueco Tommie Haglund, así como algunas creaciones del italo-danés August Enna.

Debutó con la Filarmónica de Bogotá en 2012 y fue invitado de manera constante por la Orquesta hasta su nombramiento como Director Musical Titular en julio de 2021. Desde entonces, ha liderado procesos artísticos de relevancia, entre ellos la grabación integral de las oberturas de Ludwig van Beethoven (1770–1827) para el sello internacional ACM Classical; así como el registro de los conciertos para piano del mismo compositor, con la participación del solista Niklas Sivelöv.