Consulte las rutas de TransMilenio para llegada y salida al concierto homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá este sábado 31 de enero

Foto: Angie Ruiz, Alcaldía Bogotá – Portal Bogotá

Este sábado 31 de enero de 2026, el Estadio Nemesio Camacho El Campín rendirá homenaje a la memoria del cantautor colombiano Yeison Jiménez en el concierto ‘Mi promesa 2’, el sueño del aventurero, y TransMilenio facilita tu llegada y salida el estadio gracias a la operación especial de rutas de servicio troncal en la avenida NQS, en las estaciones Movistar Arena y El Campín, así como rutas TransMiZonales. ¡Conoce detalles y planifica tus recorridos!

Para arribar al estadio, TransMi ofrece 13 servicios troncales en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN, en la troncal NQS Central, operación habitual (4, B72, C25, C30, D21, G30, H21, H72, L25, B11, E42, G11 y G42).

Además, TransMiZonal ofrece 23 rutas con paraderos cercanos a El Campín: calles 63 y 53, carrera 24 y avenida NQS.

Para la evacuación del concierto, TransMilenio habilitó el servicio en las estaciones Movistar Arena y Campín – UAN con rutas con destino hacia los portales 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, Eldorado, Norte y Américas. Vale recordar que los despachos de estos servicios se ajustarán según la demanda de usuarios y no habrá ampliación de horario para el servicio de alimentación.

Te recordamos que TransMiZonal operará en su horario habitual.

Toda la información sobre horarios y trazados de estos servicios puede ser consultada en la página web www.transmilenio.gov.co o en la TransMiApp.

“TransMi inicia este año acompañando a la ciudadanía a sus eventos favoritos, esta vez para honrar el legado de Yeison Jiménez. Invitamos a los asistentes a llegar y salir del estadio a través de nuestra oferta de servicios troncales y de TransMiZonal”, dijo María Fernanda Ortiz, gerente de TransMilenio.

Las principales recomendaciones son mantener recargada y personalizada la tarjeta tullave para facilitar el acceso a los buses, seguir el canal oficial de TransMilenio en WhatsApp, planear el viaje en TransMiApp y consultar la página web www.transmilenio.com.co.