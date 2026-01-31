Ejército y Policía incautaron más de 3.000 cartuchos para armas largas en Bogotá

Foto: Décima Tercera Brigada del Ejército

Bajo la estrategia integral de seguridad ‘Bogotá Camina Segura’, la Décima Tercera Brigada del Ejército y la Policía de Bogotá lograron la captura de dos hombres y la incautación de 3.000 cartuchos para armas largas en un operativo realizado en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de la capital.

Los dos detenidos deberán responder por los delitos de de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y/o municiones.

La operación se desarrolló en el barrio Candelaria La Nueva, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, donde se consiguió la incautación de más de 3.000 cartuchos de munición de los calibres 5.56 mm y 7.62 mm.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, este material de guerra tendría como destino grupos armados organizados que delinquen en los departamentos de Santander, Norte de Santander y Cesar, lo que representa un importante golpe a las economías ilegales y a las redes logísticas de estas estructuras criminales.

Los capturados, junto con el material incautado, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación continuar con el proceso judicial correspondiente.

De esta manera, las tropas de la Décima Tercera Brigada del Ejército y uniformados de la la Policía de Bogotá, reafirman su compromiso permanente con la seguridad y la tranquilidad de los habitantes del centro del país, trabajando de manera articulada con las demás instituciones del Estado para contrarrestar el accionar delictivo.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.