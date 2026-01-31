Ojo con los cierres y desvíos por el concierto homenaje a Yeison Jiménez en el Estadio El Campín este 31 de enero

Con el fin de llevar a cabo el concierto ‘Mi promesa tour 2, la revancha’,en el Estadio Nemesio Camacho El Campín en homenaje a Yheison Jiménez, este sábado 31 de enero de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres y desvíos en transversal 28, calle 53B, un carril de la avenida NQS y otros tramos viales en la localidad de Teusaquillo.
Cierres y desvíos por el concierto en homenaje a Yheison Jiménez
Desde las 10:00 p. m. del 29 de enero hasta las 1:00 p. m. del 1 de febrero de 2026, en los siguientes tramos viales:
Zonas amarillas autorizadas
Los asistentes a los eventos podrán tomar el servicio de taxis y/o vehículos especiales sobre las zonas amarillas que se habilitarán de manera provisional durante la etapa de evacuación desde las 12:00 a. m. hasta las 3:00 a. m. del 1 de febrero de 2026, las cuales contarán con señal SR-34 en los siguientes puntos:
Costado oriental El Campín
La transversal 28 entre calle 57 y transversal 25
La diagonal 61C entre carrera 27 y carrera 24
Bahía del Coliseo el Campín – diagonal 61C
Acceso a residentes
Solo se verán afectados los predios localizados sobre el costado oriental de la transversal 28 entre carrera 28 y avenida calle 57, quienes a través del carril lento de la calzada oriental de la transversal 28 podrán transitar a sus lugares de residencia.