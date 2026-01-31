Ojo con los cierres y desvíos por el concierto homenaje a Yeison Jiménez en el Estadio El Campín este 31 de enero

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Con el fin de llevar a cabo el concierto ‘Mi promesa tour 2, la revancha’,en el Estadio Nemesio Camacho El Campín en homenaje a Yheison Jiménez, este sábado 31 de enero de 2026, la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) autorizó cierres y desvíos en transversal 28, calle 53B, un carril de la avenida NQS y otros tramos viales en la localidad de Teusaquillo.

Cierres y desvíos por el concierto en homenaje a Yheison Jiménez

Desde las 10:00 p. m. del 29 de enero hasta las 1:00 p. m. del 1 de febrero de 2026, en los siguientes tramos viales:

Cierre total de las dos calzadas de la transversal 28 entre la carrera 28 y la avenida calle 57, incluido el sendero peatonal del costado occidental, el organizador deberá implementar el carril de acceso y salida controlada para los residentes del costado oriental. El sendero peatonal del costado oriental no se podrá ver afectado.

Cierre total de las dos calzadas de la calle 53B Bis entre carrera 28 y avenida carrera 30 (avenida NQS), incluidos los senderos peatonales del costado norte y sur.

Cierre total de la calle 57A entre la avenida NQS y acceso al Parqueadero norte y cierre controlado desde dicho acceso y la diagonal 61C, incluidos los senderos peatonales de los dos costados.

Cierre parcial del sendero peatonal oriental de la avenida NQS entre calle 53B Bis y calle 57A, (La ubicación del vallado perimetral se deberá realizar al costado oriental de la ciclorruta, sin afectar la misma). El organizador deberá disponer de barreras (maletines) plásticas entrelazadas a borde vía sobre el sendero peatonal, a fin de desestimular el ascenso y descenso de los asistentes a la actividad sobre la avenida carrera 30 (avenida NQS).

Cierre del carril oriental de la calzada oriental de la avenida NQS (avenida carrera 30) entre calle 53B y calle 57A; este carril deberán ser canalizados para los ciclistas que transitan por el sector, el día del desarrollo a la actividad. Desvíos autorizados Los usuarios que transitan en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la calle 53B Bis al oriente y la carrera 24 al norte, deberán continuar al norte por la avenida NQS, diagonal 61C al oriente y avenida carrera 24 al norte por donde se empalmará con su recorrido habitual (Mapa 1).

Los usuarios que transitan en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la calle 53B Bis al oriente y calle 57 al oriente, deberán continuar al norte por la avenida NQS, diagonal 61C al oriente, transversal 25 al sur y calle 57 al oriente por donde se empalmarán con su recorrido habitual (Mapa 1).

Los usuarios que transitan en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la calle 57A al oriente deberán continuar al norte por la avenida NQS, diagonal 61C al oriente por donde se empalmarán con su recorrido habitual (Mapa 1).

Los usuarios que transitan en sentido sur – norte por la avenida NQS y toman la calle 53B al oriente podrán tomar la calle 51 al oriente, carrera 27 al norte, calle 53 al oriente y/o calle 53B al oriente por donde se empalmarán con su recorrido habitual (Mapa 1). Mapa 1.

Los usuarios que transitan en sentido norte – sur por la avenida carrera 24 o transversal 28 y desean tomar la avenida calle 53 al occidente deberán tomar transversal 25 al sur, diagonal 53C al oriente, carrera 24 al sur y avenida calle 53 al occidente por donde se empalmarán con su recorrido habitual (Mapa 2).

Los usuarios que transitan en sentido oriente – occidente por la avenida calle 57 y toman la transversal 28, carrera 28 al sur y avenida calle 53 al occidente, deberán tomar la carrera 21 al sur y avenida calle 53 al occidente por donde se empalmarán con su recorrido habitual (Mapa 2). Mapa 2.

Zonas amarillas autorizadas

Los asistentes a los eventos podrán tomar el servicio de taxis y/o vehículos especiales sobre las zonas amarillas que se habilitarán de manera provisional durante la etapa de evacuación desde las 12:00 a. m. hasta las 3:00 a. m. del 1 de febrero de 2026, las cuales contarán con señal SR-34 en los siguientes puntos:

Costado oriental El Campín

La transversal 28 entre calle 57 y transversal 25

La diagonal 61C entre carrera 27 y carrera 24

Bahía del Coliseo el Campín – diagonal 61C

Acceso a residentes

Solo se verán afectados los predios localizados sobre el costado oriental de la transversal 28 entre carrera 28 y avenida calle 57, quienes a través del carril lento de la calzada oriental de la transversal 28 podrán transitar a sus lugares de residencia.