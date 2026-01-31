Bogotá busca proveedor de sistemas de aprovechamiento de agua lluvia

Foto: Secretaría Distrital del Hábitat.

La Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT) publicó un proceso en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) con el que busca recopilar información técnica, operativa y económica, sobre los sistemas de aprovechamiento de agua lluvia aplicables a viviendas unifamiliares y propiedad horizontal existentes en el mercado. Los proveedores interesados en participar podrán hacerlo hasta el 24 de febrero a las 4:00 p. m.

Este proceso se constituye en un sondeo del mercado actual en materia de sistemas de recolección de agua lluvia, con miras a buscar las mejores tecnologías para facilitar el aprovechamiento del preciado líquido por parte de las familias en el marco del programa ‘Mejora tu Casa’.

‘Mejora tu Casa’ es un programa del plan de vivienda ‘Mi Casa en Bogotá’ que busca mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias bogotanas que carecen de ellas por medio de intervenciones que, bajo el cumplimiento de ciertos requisitos, incluyen un beneficio de sostenibilidad que consiste en un aporte complementario, en especie o en dinero, de hasta 5.5 SMMLV.

Este beneficio tiene por objeto incorporar soluciones técnicas sostenibles que promuevan la eficiencia en el uso de los recursos, la adaptación al cambio climático y la mejora ambiental de las viviendas ya sea individuales o en régimen de propiedad horizontal.

Los proveedores interesados en presentar sus aportes, podrán hacerlo en la plataforma Secop en el siguiente enlace: haciendo clic aquí.