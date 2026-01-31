‘Este Gobierno presenta los mejores resultados económicos en toda la historia y, aun así, nos tratan de coger a garrotazos’: Petro

Foto: Ovidio González – Presidencia

Una vehemente defensa de los resultados económicos que ha mostrado el país en los últimos meses, hizo este viernes el presidente Gustavo Petro, tras asegurar que “nos hemos vuelto más ricos, a pesar de las diferencias sociales”.

Al intervenir en la entrega de la Institución Etnoeducativa Integral Rural de Villa Fátima – Sede principal, en el municipio de Uribia (La Guajira), el mandatario aseguró que “este Gobierno presenta los mejores resultados de la construcción económica equitativa de Colombia en toda la historia y, aun así, nos tratan de coger a garrotazos para que eso no siga sucediendo, solo porque los más ricos de Colombia, que aquí nunca vienen, no quisieron dar ni un centavo para equilibrar las finanzas públicas”.

El jefe de Estado sostuvo que los datos a 31 de diciembre pasado en materia económica muestran que “como nunca en la historia de Colombia, son los mejores del siglo, y muchos están tratando de detener este proceso económico”.

“No es cierto que este es el peor Gobierno y el peor presidente: cómo se les ocurre”, dijo, tras agregar que “ahora es cuando más puestos de trabajo hay en la historia; cuando las mujeres han logrado, en promedio, más puestos de trabajo; cuando en este siglo la juventud ha logrado más puestos de trabajo; cuando las desigualdades sociales, que aún son inmensas, han disminuido; cuando al elevar el salario mínimo para quienes reciben un salario, que son millones de personas, se ha multiplicado en el conjunto de la sociedad, porque ahora se demanda más comida, más agua, más educación”, insistió.

Agregó que, como este es el mejor resultado histórico y hay que mejorarlo más, “no pueden llegar los de la masacre de nuevo a los gobiernos y, por lo tanto, no puede llegar la sangre derramada del pueblo colombiano por unos sujetos que gobernaban a Colombia y quieren volver”.

Destacó que “otra vez se les paga a los soldados de manera justa, se le paga al personal médico de manera más justa y ya no son explotados. ¿Cuál patria se defiende si no es la patria de la justicia, no es la patria de la injusticia? Por la justicia, por la libertad, porque el pueblo esté mejor, pues uno se hace matar”, afirmó.

El presidente Petro señaló que “esta es la realidad de Colombia que está avanzando, y vamos a proyectarla cada vez mejor. Y esta es una realidad, entonces, de enriquecimiento y de emancipación, de libertad y de riqueza”.

Además, señaló que ahora estas comunidades disfrutan del Internet, y los habitantes ahora han logrado el acceso a la escritura, a la educación, en su propia lengua para traducir a todo el pueblo wayuu.

También resaltó la energía limpia con paneles solares para todas las casas, con luz permanente, no solo que alcance para el colegio sino para toda la comunidad, día y noche.

“Y así dejamos de usar la hoguera, la mujer deja de meterse (humo) en los pulmones, vivimos más y la naturaleza empieza a crecer más, empezamos a tener equilibrio con la naturaleza. La fuente de la riqueza es naturaleza, que implica el agua y el ser humano. Ser humano y naturaleza tienen que estar equilibrados y entonces tenemos una economía de la vida”, concluyó.