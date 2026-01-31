10 emprendimientos de ‘Hecho en Bogotá’ llegan al Festival Centro  este sábado 31 de enero

Foto: Secretaría Distrital de Desarollo Económico

Hecho en Bogotá la iniciativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), llega al Festival Centro 2026 este sábado 31 de enero de 2026 en el Centro Cultural Gabriel Garci?a Ma?rquez en el centro de Bogotá. Los emprendimientos locales, también tienen espacios en conciertos y agenda cultural. ¡Asiste y apoya lo local!

Bogotá empieza el 2026 con un gran plan para todos: el Festival Centro 2026, que se realizara? del 29 de enero al 1 de febrero en 10 escenarios del centro de la ciudad, llenando la capital de mu?sica, emprendimientos locales y experiencias culturales.

Este sa?bado 31 de enero, la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) se suma nuevamente al Festival Centro 2026 con el programa ‘Hecho en Bogotá’. En esta jornada, 10 emprendimientos locales, estara?n presentes en la plazoleta del Centro Cultural Gabriel Garci?a Ma?rquez, ubicada en La Candelaria, en la calle 11 # 5-60.

“La presencia de nuestros emprendedores en el Festival Centro es una oportunidad para que la ciudadani?a conozca sus proyectos, apoye el consumo local y contribuya a la dinamizacio?n de la economi?a de la ciudad. Detra?s de cada emprendimiento hay trabajo, talento y un profundo compromiso con Bogota?”, afirmo? Juliana Toral, subdirectora de Intermediacio?n, Formalizacio?n y Regulacio?n Empresarial de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

La oferta de ‘Hecho en Bogotá’ incluira? productos de moda, cuidado personal, joyeri?a, cafe?s, snacks, editoriales independientes, arti?culos para el hogar y objetos de decoracio?n, convirtiendo este espacio en una vitrina del talento, la creatividad y el trabajo de emprendedoras y emprendedores bogotanos.

Durante cuatro di?as, el Festival Centro 2026 desplegara? su programacio?n en una red de escenarios ubicados en distintos puntos del centro de la ciudad, articulando espacios institucionales, acade?micos y comunitarios que reflejan la diversidad cultural del territorio.

Esta iniciativa cultural llegara? a teatros, plazoletas y auditorios emblema?ticos como el Muelle de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), el Teatro Jorge Eliécer Gaitán, el Teatro al aire libre La Media Torta de Bogotá y la Plazoleta del Centro Nacional de las Artes, asi? como a escenarios universitarios como el Auditorio Mario Laserna de la Universidad de los Andes y los teatros El Dorado y Crisanto Luque de la Universidad ECCI. Esta red se complementa con espacios de circulacio?n alternativa como el Teatro Lourdes, La K-Zona y Casa Magola, consolidando una experiencia cultural que conecta mu?sica, ciudad y pu?blicos.

El Festival Centro 2026, liderado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Fundación Gilberto Alzate Avendaño (FUGA), reafirma su apuesta por el centro de la ciudad como un territorio vivo, diverso y lleno de planes para el disfrute de la ciudadani?a.