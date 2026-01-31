    • Bogotá

    Estos son los puntos de la Ecoruta en Bogotá para el sábado 31 de enero 2026

    Foto que muestra un ecopunto ubicado en la ciudadFoto: UAESP.

    La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) invita a la ciudadanía que tenga escombros o muebles en mal estado a llevarlos a los puntos disponibles que se tendrán con la Ecoruta el sábado 31 de enero del 2026, en la localidad de Suba en Bogota?.

    Puedes llevar los residuos que no recoge el operador de aseo, es decir escombros, residuos de construcción y demolición, y aquellos voluminosos como colchones, madera, muebles, tejas, entre otros.

    En la siguiente imagen te compartimos las direcciones a las que podrás acercarte este sábado 31 de enero de 2026 si necesitas llevar algún residuo:

