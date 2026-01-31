Prográmese con la Franja Familiar del Festival Centro: 31 de enero en el Teatro Gaitán

Fotos: Festival Centro de Bogotá.

Conoce la franja familiar del Festival Centro 2026 un espacio de goce gratis, con la música de Tatiana Duplat Ayala y Nicolás Ospina y Laila Ospina, que se presentará el sábado 31 de enero de 2026, desde las 11:00 a. m. en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Entrada gratis hasta completar aforo.

Vive esta parte importante del Festival Centro 2026 en uno de los escenarios centrales de este evento, con programación familiar en la mañana y conciertos en la tarde y la noche. ¡Toma nota!

Franja Familiar Festival Centro

Lugar: Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

Dirección: Carrera Séptima #22-47.

Fecha: Sábado 31 de enero de 2026.

Ellos son los artistas que estarán presentando en este espacio del Festival Centro:

Tatiana Duplat Ayala, 11:00 a. m.

Foto: Festival Centro

Es historiadora, música y escritora, autora del libro infantil Ucumarí, el guardián de la montaña, una obra inclusiva que invita a conocer y proteger el páramo de Chingaza. Su show homónimo, de voz, guitarra e ilustración animada, recorre este ecosistema a través de canciones y relatos poéticos. Acompañada por un intérprete de Lengua de Señas Colombiana, propone una experiencia sensible que celebra la naturaleza y la diversidad.

Nicolás Ospina y Laia Ospina, 12:00 m.

“Lluvia de pequeñas ideas” es un espectáculo musical a dúo entre padre e hija que convierte lo cotidiano en poesía sonora. Con humor, música e improvisación, crean un encuentro lúdico y familiar que conecta generaciones. La propuesta celebra la imaginación y la ternura, consolidándose como un referente original en la escena musical colombiana.