Estos son los puntos de vacunación en Bogotá contra poliomielitis, sarampión, difteria, tos ferina  y más, hoy 31 de enero de 2026

Foto: Secretaría de Salud

Acércate este sábado 31 de enero del 2026, con tu documento de identidad, a cualquiera de los puntos de vacunación habilitados por la Secretaría Distrital de Salud (SDS) en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para iniciar, continuar o completar tu esquema de vacunación.

La jornada busca prevenir enfermedades como la poliomielitis, sarampión, difteria, hepatitis B, entre otras. Además, estará disponible la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), dirigida a niñas y niños entre los 9 y 17 años.

Puntos de vacunación

Los puntos de vacunación estarán habilitados a partir de las 8:00 a.?m. Actualmente, Bogotá cuenta con múltiples espacios distribuidos por toda la ciudad, ubicados en centros comerciales, parques, plazas, colegios y otros lugares de alta afluencia. Estos puntos se actualizan diariamente a través de las redes sociales oficiales.

Además, la ciudad dispone de más de 200 puntos de vacunación fijos, ubicados en centros de salud e IPS, que garantizan el acceso oportuno y continuo a los servicios de inmunización.

Puntos habilitados para este sábado 31 de enero de 2026:

Consulta la ubicación de los puntos en el siguiente enlace: http://bit.ly/4aPMlDk

Vacunación para población priorizada

La Secretaría Distrital de Salud informa que la vacunación contra la fiebre amarilla para gestantes y personas mayores de 60 años se realiza exclusivamente en puntos de atención autorizados, los cuales cuentan con valoración médica y acompañamiento especializado para garantizar una aplicación segura.

Conoce los puntos autorizados por las EAPB (EPS) en el siguiente link: https://www.saludcapital.gov.co/Documents/Home/Ptos_vacuna_fiebre-amarilla.pdf

Consulta a continuación los puntos de vacunacio?n del Distrito y encuentra el ma?s cercano con Mapas Bogotá, siguiendo estos pasos: