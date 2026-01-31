Este 31 de enero asista a la primera gran jornada de adopción animal de perros y gatos de 2026

Foto: IDPYBA.

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) invita a la jornada de adopción de perros y gatos que se adelantará el sábado 31 de enero de 2026, en el Centro Comercial El Edén, ubicado en la avenida Boyacá con calle 12. ¡Amar es adoptar sin condiciones!

Las personas interesadas en dar un nuevo hogar a los animales que más lo necesitan pueden llegar a la Plaza Jasmín del primer piso, donde serán atendidos por el equipo de adopciones.

El horario de atención es de 12:00 m. a 5:00 p. m., incluyendo además una charla de sensibilización, con el fin de fortalecer el diálogo y convivencia ciudadana en pro del bienestar animal, la cual está convocada desde las 2:00 p. m.

Entre los animales que estarán disponibles para adopción se encuentra Medusa, una perrita de ocho años, consentida, amorosa y cariñosa, quien lleva más de tres años en la Unidad de Cuidado Animal, llegó a través del Programa de Escuadrón Anticrueldad.

Ten en cuenta los requisitos para adoptar con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA)

Toda la familia debe estar completamente segura de la decisión, pues adoptar es un compromiso para toda la vida. Es fundamental contar con tiempo, recursos, amor, paciencia y mucha responsabilidad para acompañar el proceso de adaptación del nuevo integrante del hogar.

La persona que realice el proceso de adopción debe ser mayor de edad y llevar fotocopia de su cédula, de un recibo de servicio público y fotos o videos del lugar donde vivirá el animal de compañía.

Se recomienda contar con tiempo disponible para conocer al nuevo miembro de la familia, para participar en la entrevista con el equipo de adopciones, diligenciar los documentos y escuchar las recomendaciones a nivel comportamental.

En caso de adoptar un gato, lleva el guacal o morral especial, no se permite la entrega en cajas, mochilas, bolsas o elementos improvisados.

En caso de adoptar un perro, lleva correa y pechera y si es un animal de manejo especial, necesitarás un bozal y tener experiencia en su cuidado.

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, ‘Adoptar es amar sin condiciones’: cada adopción representa una nueva oportunidad para transformar vidas y construir lazos basados en el amor y el respeto.