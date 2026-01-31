Trabajo sí hay en Bogotá: Son 913 vacantes disponibles con postulación virtual hasta este sábado 31 de enero

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

Accede a 913 vacantes laborales que trae la Agencia Distrital de Empleo y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) con su estrategia ‘Talento Capital’ hasta el sábado 31 de enero de 2026. La convocatoria incluye 373 vacantes para personas con formación básica y media. Hay cargos en sectores econo?micos como servicios, comercio, transporte, industria y construccio?n. Postúlate de manera virtual. ¡Conoce aquí todos los detalles!

La estrategia ‘Talento Capital’ de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), sigue conectando con empresas y los capitalinos que buscan empleo en Bogotá. Hasta el sábado 31 de enero de 2026, accede a vacantes laborales que representan una oportunidad concreta de crecimiento laboral y acceso a empleo digno.

“Queremos que ma?s bogotanas y bogotanos accedan a un empleo sin que el nivel de estudios sea una barrera. Esta semana el 95% de nuestras vacantes esta?n pensadas para personas con educacio?n ba?sica y media, lo que demuestra nuestro compromiso con una oferta laboral ma?s incluyente y cercana a las realidades de la ciudadani?a”, afirmo? Bibiana Quiroga, subdirectora de Empleo y Formacio?n de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE).

Los salarios de las vacantes oscilan entre uno y cuatro salarios mi?nimos, dependiendo del cargo y nivel de formacio?n.

Cargos disponibles y vacantes disponibles con ‘Talento Capital’ en Bogotá, hasta el sábado 31 de enero de 2026

Las oportunidades laborales disponibles contemplan rangos salariales que oscilan entre 1 y 4 salarios mi?nimos mensuales legales vigentes, lo que permite acceder a empleos formales con diferentes niveles de experiencia y cualificacio?n.

Operador de bus zonal.

Auxiliar de tienda.

Auxiliar contable y financiero.

Desarrollador de sistemas.

Abogado.

Auxiliar administrativo.

Auxiliar de informacio?n de salud.

Polito?logo.

Asistente financiero.

Consultor de poli?tica social.

Auxiliar de almace?n y bodega.

Asesor de cobranzas.

Conductor de furgo?n.

Auxiliar soporte te?cnico equipos TIC.

Vendedor de tienda.

Almacenista.

Asesor comercial.

Meca?nico automotriz.

Mesero.

Ingeniero qui?mico.

Coordinador de importaciones.

Asistente de comercio exterior.

Contador pu?blico.

¿Cómo puedo postularme a las vacantes de ‘Talento Capital’ en Bogotá?

Si deseas postularte, primero debes registrarte en www.serviciodeempleo.gov.co, completar su hoja de vida y aplicar a las vacantes de tu interés.

Recuerda mantenerte al día sobre nuevas oportunidades laborales, consejos para afrontar procesos de selección, convocatorias a cursos gratuitos y certificables, y pautas para elaborar una hoja de vida efectiva, entre otros, a través del canal de WhatsApp Empleo en Bogotá.

Asimismo, quienes deseen recibir orientación presencial pueden acudir al punto de atención de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12, de lunes a viernes, entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. Recibirán acompañamiento para registrar la hoja de vida en la plataforma de empleo, orientación para fortalecer su perfil laboral y formación en habilidades blandas como comunicación asertiva y liderazgo, entre otras.

Además, si el perfil del candidato (a) se ajusta a las vacantes disponibles, la hoja de vida será remitida directamente a las empresas.