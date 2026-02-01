En febrero no se pierda el show inmersivo Catástrofes Cósmicas en el Planetario de Bogotá

Foto: Idartes.

El Planetario de Bogotá, del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), invita a la ciudadanía a explorar los eventos más extremos y transformadores del universo en Catástrofes Cósmicas, una experiencia audiovisual brutal al ritmo de los clásicos del metal y el rock, que revela cómo el caos y la destrucción han sido, paradójicamente, motores esenciales de la creación.

Durante el show se hablaran de temas sobre el Big Bang, el cosmos ha evolucionado a través de catástrofes: explosiones estelares, colisiones galácticas, impactos planetarios y transformaciones irreversibles.

Detalles de la actividad

Fechas y horarios

1, 6, 7, 8, 13, 20, 22, 27, 28 febrero a las 5:00 p. m.

