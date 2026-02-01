Bogotá habilita 3.000 cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos para febrero de 2026

Foto: IDPYBA

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) anunció 3.000 cupos de esterilización para el mes de febrero en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa. Los turnos se abrirán los lunes de cada semana para el punto fijo de la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, edificio 502, Salón de Prácticas; y los miércoles para el punto fijo de la Unidad de Cuidado Animal en Engativá.

Por tanto, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) invita a realizar el agendamiento a partir del lunes 26 de enero y del miércoles 28 de enero, con el fin de iniciar las cirugías la primera semana de febrero.

¿Cómo se realiza el agendamiento?

Solicita tu turno realizando el agendamiento previo a través de ?? https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos. Registra allí los datos del animal y del tenedor. Al finalizar, recibirás la confirmación del turno por mensaje de texto y/o correo electrónico, preséntala el día de la cita.

Los animales deben pertenecer a hogares de estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 o en condición de vulnerabilidad, como recicladores, adultos mayores, habitantes de calle y migrantes vulnerables. Las esterilizaciones son gratuitas.

¡Ten en cuenta!

Para acceder al servicio los animales deben estar en buen estado de salud, tener entre cuatro meses y ocho años, cumplir con un ayuno de ocho horas para líquidos y sólidos. En el caso de las hembras, no estar en celo, ni gestación.

El día del procedimiento se debe presentar fotocopia de la cédula del tenedor, un recibo público reciente, un guacal para gatos y collar y traílla para perros (bozal si es de manejo especial), junto con cobija y collar isabelino.

Esterilizar es una decisión que mejora la vida de los animales: previene enfermedades, reduce riesgos reproductivos, disminuye conductas agresivas y contribuye al control poblacional en la ciudad.