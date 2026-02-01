Hasta el 7 de febrero conozca ‘El Universo BOGOSHORTS’ con el Festival de Clermont-Ferrand 2026

Dentro del Marché du Film Court de Clermont en el componente Talents Connexion participará el proyecto de cortometraje colombiano «Los afectos» de la directora Paola Ochoa Betancurth y el productor Juan Sebastian Sarmiento Bazzani, recibirán mentorias personalizadas para su proyecto, posibilidades de conexión y co producción, clases de pitch y un pitch público frente a productores y acreditados de industria, su participación Talents Connexion es posible gracias al fast track que ganó en el 9° BFM – BOGOSHORTS Film Market, realizado en el marco 23° BOGOSHORTS. Esta presencia es posible gracias a la alianza de Clermont con BOGOSHORTS, el apoyo de la Embajada de Francia en Colombia y los estímulos del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico.

La del 2026 será la 5ª participación de un proyecto Colombiano en desarrollo que recibe fastrack del BFM para llegar a Clermont, en anteriores ediciones lo hicieron Espantapájaros, Un día de Mayo, Los subtítulos y Paloquemao.

Igualmente, el festival tendrá presencia colombiana en las secciones de Clermont Ferrand con el cortometraje colombiano Una vez en un cuerpo, en la Competencia Internacional en el programa I5, seleccionado previamente en Locarno, Sundance y BOGOSHORTS, dónde fue ganador de la Santa Lucía a Mejor Cortometraje Nacional de Animación, es dirigido por María Cristina Pérez, bajo la producción de Pez Dorado Animaciones en coproducción con Cartuna. María Cristina Perez fue ganadora del mismo galardón en ediciones anteriores con Coffe break en el 16° BOGOSHORTS y con Todo es culpa de la sal en el 18° BOGOSHORTS y seleccionada con Añejo en el 12°BOGOSHORTS.

En la Competencia LABO de Clermont estará presente el corto UM, del director colombiano radicado en Francia: Nieto, quien fue Jurado del 20° BOGOSHORTS edición en la que tuvo una retrospectiva de su obra y que ha hecho parte de la Competencia con su corto Swallow the universe 20° BOGOSHORTSy Voix Tonnerre en el 21° BOGOSHORTS. Nieto además contará con una exposición (Um eggxhibition) en la galeria «Le cadre Noir» en el 40 rue du Port, Clermont Ferrand entre el 31 de enero y el 7 de febrero.

Finalmente también se proyectará el cortometraje Leidi, de Simón Mesa Soto, director de los largometrajes Un poeta y Amparo, en la retrospectiva del London Film School, el cortometraje fue ganador de las Santa Lucías a Mejor Ficción y Mejor Guión en el 12° BOGOSHORTS, Leidi es el único cortometraje colombiano ganador de la Palma de Oro (67° Festival de Cannes) y es distribuido por BOGOSHORTS Film Agency.

