En febrero, el plan es de película en el Planetario de Bogotá

Foto: Idartes

Hasta el 28 de febrero de 2026, disfruta en el Planetario de Bogotá la programación de cine y películas, que ofrecen una gran experiencia con secretos del universo: inicia con la proyección en el domo de una gran historia, continuarás con una inmersión en las salas interactivas del lugar y rematarás la jornada con actividades prácticas en la que reforzarás todo lo que has vivido ¡Entrada con boletería!

Conoce la programación del cine en el Planetario de Bogotá durante febrero de 2026

Hasta el 25 de febrero, a las 11:00 a. m. se podrá ver la película Ruta: Leyenda El Dorado, que relata una historia de origen de la cosmogonía muisca, exploraremos cómo nuestros antepasados construyeron un conocimiento que les permitió entender el cosmos y dar sentido al origen del universo y de la vida. En las salas interactivas y otros espacios prácticos, examinaremos cómo pasamos de las cosmovisiones a la cosmología gracias a la tecnología y al conocimiento científico, destacando la importancia de la luz en este proceso.

Desde el 1 hasta el 25 de febrero, a través de la película ‘Astronomía a gran escala’, conocerán los observatorios más avanzados que han impulsado grandes avances en la investigación astronómica, además tendrá un conversatorio sobre el funcionamiento de estas máquinas y podrás explorar púlsares y galaxias distantes.

Para rematar el mes; del 1 al 28 de febrero, a la 1:00 p. m., los asistentes podrán vivir la experiencia con la película El fantasma del universo: a la caza de la materia oscura, en la que se explora este secreto de la ciencia, desde el Big Bang hasta su descubrimiento anticipado en el Gran Colisionador de Hadrones. Luego, a través de actividades prácticas se socializarán las diferentes formas de estudiar e interpretar el universo.

Adicional, durante el mes de febrero, podrás aprender en charlas expandidas están pensadas para toda la familia y construidas a partir de un lenguaje accesible y didáctico. Hay dos experiencias disponibles, una enfocada en las constelaciones, la composición de las estrellas y los objetos que se ocultan a la visión humana; y otra más enfocada en los planetas del sistema solar con especial atención en el nuestro: el contenedor de la vida.

Descubre los secretos del universo de la mano del Planetario de Bogotá y todas sus actividades interactivas para disfrutar en familia.