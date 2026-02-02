    • Bogotá

    Así opera el pico y placa en Bogotá para taxis y vehículos particulares este lunes 2 de febrero

    Diana Becerra Publicado el

    Imagen de una vía de Bogotá en la que se encuentra direccionando el tráfico un Agente de TránsitoFoto Alcaldía Mayor de Bogotá

    Conoce cómo aplica la medida de pico y placa en Bogota? este lunes 2 de febrero de 2026. Estos son los horarios de la medida para vehículos particulares y taxis que pueden circular en la ciudad, según el calendario de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Agéndate y evita sanciones!

    Vehículos particulares: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

    Taxis: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

    Horarios de la medida para vehículos particulares de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. y para taxis de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

    Recuerda que si deseas ser exento del pico y placa puedes registrarte en la página de la Secretaría Distrital de Movilidad y conocer el Pico y Placa Solidario, la modalidad con la que puedes pagar para usar tu vehículo en Bogota? sin ninguna restricción.

    ¡Ojo! No te dejes engañar con páginas falsas que ofrecen pico y placa solidario en Bogotá

    El único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es la plataforma de la Secretaría Distrital de Movilidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Ten en cuenta que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Diana Becerra
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte