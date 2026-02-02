Operativos en San Cristóbal dejan 155 botellas incautadas y una mujer detenida

Foto: Policía de Bogotá.

En el marco de la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, la Policía de Bogotá, a través de la estación de Policía San Cristóbal y en trabajo articulado con las diferentes entidades distritales, logró incautar 155 botellas de licor adulterado y capturar a la persona.

Gracias a los diferentes controles a establecimientos abiertos al público que se adelantan en la localidad de San Cristóbal, se encontraron irregularidades en hologramas de varios productos de licor. El mayor Jhon Barrera, comandante de la estación de Policía San Cristóbal, entregó detalles sobre el caso:

“durante operativos de inspección, vigilancia y control realizados en el sector del barrio Nariño Sur, localidad de San Cristóbal. En un establecimiento abierto público se observa algunas inconsistencias en los hologramas de algunos productos de licor que son ofrecidos a la ciudadanía, logrando la incautación de 155 botellas de licor adulterado en la captura de una mujer propietaria del establecimiento”.

Estas actividades de inspección, vigilancia y control consisten en la verificación de productos y su documentación, y en el peritaje preliminar a las botellas. Al encontrar el licor adulterado, se procedió a la incautación de estos elementos y la suspensión temporal de la actividad económica a esta cigarrería por un término de 10 días, en cumplimiento a la Ley 1801 de 2026. Asimismo, la captura de una persona de 36 años por el delito de corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.