    • Bogotá

    Estos son los barrios de Bogotá con cortes de agua este lunes 2 de febrero

    Diana Becerra Publicado el

    Imagen de técnicos de la Empresa de Acueducto realizando trabajos en un barrio de BogotáFoto Alcaldía Mayor de Bogotá

    Este lunes 2 de febrero de 2026 hay cortes de agua en barrios de Bogota? por obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) que buscan mejorar el suministro del agua en las localidades. Por ello te contamos en qué zonas y barrios se presentarán estos cortes del servicio. ¡Revisa en detalle y conoce los sectores!

    Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

    Barrios con cortes de agua en Bogotá este lunes 2 de febrero de 2026

    Localidad de Puente Aranda

    El Ejido. De la avenida Calle 13 a la avenida Calle 23, entre la carrera 36 a la carrera 50. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

     

    Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) durante los cortes de agua

    • Antes del corte de agua, llena el tanque de reserva de tu vivienda.
    • Si almacenas agua en recipientes, consúmela antes de las 24 horas.
    • Usa el agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparacio?n de alimentos.
    • La EAAB prestara? el servicio de carrotanques dando prioridad a cli?nicas, hospitales y centros de alta concentracio?n de pu?blico, los cuales se pueden solicitar en la Acuali?nea 116.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Diana Becerra
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte