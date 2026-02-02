Estos son los barrios de Bogotá con cortes de agua este lunes 2 de febrero
Foto Alcaldía Mayor de Bogotá
Este lunes 2 de febrero de 2026 hay cortes de agua en barrios de Bogota? por obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) que buscan mejorar el suministro del agua en las localidades. Por ello te contamos en qué zonas y barrios se presentarán estos cortes del servicio. ¡Revisa en detalle y conoce los sectores!
Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.
Barrios con cortes de agua en Bogotá este lunes 2 de febrero de 2026
Localidad de Puente Aranda
El Ejido. De la avenida Calle 13 a la avenida Calle 23, entre la carrera 36 a la carrera 50. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.
Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) durante los cortes de agua
- Antes del corte de agua, llena el tanque de reserva de tu vivienda.
- Si almacenas agua en recipientes, consúmela antes de las 24 horas.
- Usa el agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparacio?n de alimentos.
- La EAAB prestara? el servicio de carrotanques dando prioridad a cli?nicas, hospitales y centros de alta concentracio?n de pu?blico, los cuales se pueden solicitar en la Acuali?nea 116.