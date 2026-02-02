Estos son los barrios de Bogotá con cortes de agua este lunes 2 de febrero

Foto Alcaldía Mayor de Bogotá

Este lunes 2 de febrero de 2026 hay cortes de agua en barrios de Bogota? por obras de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) que buscan mejorar el suministro del agua en las localidades. Por ello te contamos en qué zonas y barrios se presentarán estos cortes del servicio. ¡Revisa en detalle y conoce los sectores!

Estos trabajos buscan minimizar afectaciones por daños mayores en las tuberías o en los accesorios de suministro de agua y para ejecutarlos se requiere una suspensión temporal.

Barrios con cortes de agua en Bogotá este lunes 2 de febrero de 2026

Localidad de Puente Aranda

El Ejido. De la avenida Calle 13 a la avenida Calle 23, entre la carrera 36 a la carrera 50. Desde las 8:00 a. m. hasta por 24 horas. Debido a cierre a terceros.

Recomendaciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) durante los cortes de agua