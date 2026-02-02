Así opera el pico y placa para el servicio de transporte especial en febrero de 2026
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Portal Bogotá.
Conoce cómo rige la medida de pico y placa en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa del 1 al 28 de febrero de 2026 para vehículos de servicio de transporte especial, que incluye automóviles, camionetas o camperos de cuatro pasajeros (sin incluir conductor). ¡Prográmate!
Así opera el pico y placa para el servicio de transporte especial en Bogotá durante febrero de 2026
1 de febrero
- Domingo de 1 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
Semana del 2 al 8 de febrero
- Lunes 2 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 3 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1,2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 4 de febrero:pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 5 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5,6, 9 y 0.
- Viernes 6 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- Sábado 7 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Domingo 8 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
Semana del 9 al 15 de febrero
- Lunes 9 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 10 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 11 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
- Jueves 12 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- Viernes 13 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 14 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Domingo 15 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
Semana del 16 al 22 de febrero
- Lunes 16 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 17 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
- Miércoles 18 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 y 8.
- Jueves de 19 febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes de 20 febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5,6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado de 21 febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Domingo de 22 febrero: No aplica la medida de pico y placa
Semana del 23 al 28 de febrero
- Lunes 23 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
- Martes 24 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
- Miércoles 25 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 26 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 27 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado de 28 febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.