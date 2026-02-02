    • Bogotá

    Así opera el pico y placa para el servicio de transporte especial en febrero de 2026

    Publicado el

    Foto de un vehículo de trasnporte especialFoto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Portal Bogotá.

    Conoce cómo rige la medida de pico y placa en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa del 1 al 28 de febrero de 2026 para vehículos de servicio de transporte especial, que incluye automóviles, camionetas o camperos de cuatro pasajeros (sin incluir conductor). ¡Prográmate!

    Así opera el pico y placa para el servicio de transporte especial en Bogotá durante febrero de 2026

    1 de febrero

    • Domingo de 1 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 2 al 8 de febrero

    • Lunes 2  de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Martes 3 de febrero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1,2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Miércoles 4 de febrero:pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
    • Jueves 5 de febrero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5,6, 9 y 0.
    • Viernes 6 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
    • Sábado 7 de  febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Domingo 8 de  febrero: No aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 9 al 15 de febrero

    • Lunes 9 de febrero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Martes 10 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
    • Miércoles 11 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
    • Jueves 12 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
    • Viernes 13 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Sábado 14 de febrero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Domingo 15 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 16 al 22 de febrero

    • Lunes 16 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
    • Martes 17 de febrero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
    • Miércoles 18 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 y 8.
    • Jueves de 19 febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Viernes de 20 febrero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5,6, 7, 8, 9 y 0.
    • Sábado de 21 febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
    • Domingo de 22 febrero: No aplica la medida de pico y placa

    Semana del 23 al 28 de febrero

    • Lunes 23 de febrero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.
    • Martes 24 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
    • Miércoles 25 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Jueves 26 de febrero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Viernes 27 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.
    • Sábado de 28 febrero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

    Giovanni Alarcón M.
