Así opera el pico y placa para el servicio de transporte especial en febrero de 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Portal Bogotá.

Conoce cómo rige la medida de pico y placa en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa del 1 al 28 de febrero de 2026 para vehículos de servicio de transporte especial, que incluye automóviles, camionetas o camperos de cuatro pasajeros (sin incluir conductor). ¡Prográmate!

Así opera el pico y placa para el servicio de transporte especial en Bogotá durante febrero de 2026

1 de febrero

Domingo de 1 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 2 al 8 de febrero

Lunes 2 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 3 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1,2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 4 de febrero:pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 5 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5,6, 9 y 0.

Viernes 6 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Sábado 7 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Domingo 8 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 9 al 15 de febrero

Lunes 9 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 10 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 11 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Jueves 12 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Viernes 13 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 14 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Domingo 15 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 16 al 22 de febrero

Lunes 16 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Martes 17 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Miércoles 18 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 y 8.

Jueves de 19 febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes de 20 febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5,6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado de 21 febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Domingo de 22 febrero: No aplica la medida de pico y placa

Semana del 23 al 28 de febrero