Así operará el pico y placa en Bogotá para la semana del 2 al 8 de febrero 

Foto Alcaldía Mayor de Bogotá

Conoce cómo funcionará la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante la semana del lunes 2 al domingo 8 de febrero de 2026, según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Conoce todos los detalles, planifica tus viajes y evita sanciones!

Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.

En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Recuerda que el horario del pico y placa en Bogota? para automotores particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. De lunes a viernes, excepto días festivos y sábados.

Semana del 2 al 8 de febrero

Lunes 2 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 3 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Miércoles 4 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 5 de febrero: ‘Día Sin Carro y Sin Moto’ en Bogotá

Viernes 6 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 7 de febrero: No aplica la medida de pico y placa

Domingo 8 de febrero: No aplica la medida de pico y placa

¡Ojo! No te dejes engañar con páginas falsas que ofrecen pico y placa solidario en Bogotá

Recuerda que el único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es la plataforma de la Secretaría Distrital de Movilidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Ten en cuenta que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial.