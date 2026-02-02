    • Bogotá

    Así operará el pico y placa en Bogotá para la semana del 2 al 8 de febrero 

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Imagen de una via de Bogotá en la que circulan diferentes tipos de vehículosFoto Alcaldía Mayor de Bogotá

    Conoce cómo funcionará la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante la semana del lunes 2 al domingo 8 de febrero de 2026, según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Conoce todos los detalles, planifica tus viajes y evita sanciones!

    Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

    • En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.
    • En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

    Recuerda que el horario del pico y placa en Bogota? para automotores particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. De lunes a viernes, excepto días festivos y sábados.

    Semana del 2 al 8 de febrero

    • Lunes 2  de febrero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Martes 3 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
    • Miércoles 4 de febrero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Jueves 5 de febrero:  ‘Día Sin Carro y Sin Moto’ en Bogotá
    • Viernes 6 de febrero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Sábado 7 de febrero: No aplica la medida de pico y placa
    • Domingo 8 de febrero: No aplica la medida de pico y placa

    ¡Ojo! No te dejes engañar con páginas falsas que ofrecen pico y placa solidario en Bogotá

    Recuerda que el único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es la plataforma de la Secretaría Distrital de Movilidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Ten en cuenta que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte