Así opera el pico y placa para vehículos de carga en Bogotá durante febrero de 2026

En Bogotá el pico y placa para vehículos de carga, mayores a 20 años, opera los sábados de 5:00 a. m. a 9:00 p. m. ¡Conoce aquí el calendario establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para febrero de 2026!

La medida pico y placa en vehículos de carga en Bogotá, mayores a 20 años de antigüedad, opera los días sábados de 5:00 a. m. a 9:00 p. m, según la placa de los vehículos.

Para febrero de 2026, la distribución de las placas es la siguiente:

Sábado 7 de febrero: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8

Sábado 14 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

Sábado de 21 febrero: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8

Sábado 28 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

¡Toma nota!

Es importante aclarar que los vehículos de carga, mayores a 20 años, tienen restricción de circulación o pico y placa en Bogota? de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 8:00 a.m. y de 5:00 p. m. a 8:00 p. m., sin importar el dígito de la placa.