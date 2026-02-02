    • Tarancón Colprensa
    Bogotá

    Este es el calendario del pico y placa para vehículos particulares en Bogotá para febrero de 2026

    Foto donde se ven varios carros en BogotáFoto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

    Te informamos sobre la medida de pico y placa del 1 al 28 de febrero 2026 para vehículos particulares, de acuerdo con el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Planea tus recorridos!

    Recuerda que la medida de pico y placa rige de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.

    Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

    • En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.
    • En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

    Calendario del pico y placa para vehículos particulares en Bogotá durante febrero 2026

    1 de febrero

    • Domingo 1 de febrero: No aplica la medida de pico y placa

    Semana del 2 al 8 de febrero

    • Lunes 2  de febrero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Martes 3 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
    • Miércoles 4 de febrero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Jueves 5 de febrero:  ‘Día Sin Carro y Sin Moto’ en Bogotá
    • Viernes 6 de febrero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Sábado 7 de febrero: No aplica la medida de pico y placa
    • Domingo 8 de febrero: No aplica la medida de pico y placa

    Semana del 9 al 15 de febrero

    • Lunes 9 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
    • Martes 10 de febrero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Miércoles 11 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
    • Jueves 12 de febrero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Viernes 13 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
    • Sábado 14  de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
    • Domingo 15 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 16 al 22 de febrero

    • Lunes 16 de febrero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Martes 17 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
    • Miércoles 18 de febrero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Jueves 19 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
    • Viernes 20 de febrero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Sábado 21 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
    • Domingo 22 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.

    Semana del 23 al 28 de febrero

    • Lunes  23 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
    • Martes 24 de febrero:  pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Miércoles 25 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
    • Jueves 26 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
    • Viernes 27 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en  1, 2, 3, 4 y 5.
    • Sábado 28 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.

    ¡Ojo! No te dejes engañar con páginas falsas que ofrecen pico y placa solidario en Bogotá

    El único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial.

