Este es el calendario del pico y placa para vehículos particulares en Bogotá para febrero de 2026
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.
Te informamos sobre la medida de pico y placa del 1 al 28 de febrero 2026 para vehículos particulares, de acuerdo con el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM). ¡Planea tus recorridos!
Recuerda que la medida de pico y placa rige de lunes a viernes, de 6:00 a. m. a 9:00 p. m.
Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares
- En días impares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5.
- En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.
Calendario del pico y placa para vehículos particulares en Bogotá durante febrero 2026
1 de febrero
- Domingo 1 de febrero: No aplica la medida de pico y placa
Semana del 2 al 8 de febrero
- Lunes 2 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 3 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 4 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 5 de febrero: ‘Día Sin Carro y Sin Moto’ en Bogotá
- Viernes 6 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 7 de febrero: No aplica la medida de pico y placa
- Domingo 8 de febrero: No aplica la medida de pico y placa
Semana del 9 al 15 de febrero
- Lunes 9 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Martes 10 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 11 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 12 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 13 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 14 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 15 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
Semana del 16 al 22 de febrero
- Lunes 16 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Martes 17 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Miércoles 18 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Jueves 19 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Viernes 20 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Sábado 21 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
- Domingo 22 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
Semana del 23 al 28 de febrero
- Lunes 23 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Martes 24 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Miércoles 25 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Jueves 26 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.
- Viernes 27 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.
- Sábado 28 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.
¡Ojo! No te dejes engañar con páginas falsas que ofrecen pico y placa solidario en Bogotá
El único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es la plataforma de la entidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Igualmente, se aclara que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial.