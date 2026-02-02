¿Cómo opera el pico y placa para taxis en Bogotá durante febrero de 2026?

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

De lunes a sábado, de 5:30 a. m. a 9:00 p. m., rige el pico y placa para taxis en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa, teniendo en cuenta el último número de placa ¡Conoce el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) para febrero de 2026!

Es importante señalar que la restricción para taxis no aplica los domingos ni festivos en Bogotá.

¿Cómo opera el pico y placa para taxis durante febrero de 2026 en Bogotá?

1 de febrero

Domingo de 1 de febrero: No aplica la medida de pico y placa

Semana del 2 al 8 de febrero

Lunes 2 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 3 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 4 de febrero:pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 5 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Viernes 6 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Sábado 7 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Domingo 8 de febrero: No aplica la medida de pico y placa.

Semana del 9 al 15 de febrero

Lunes 9 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 10 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 11 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Jueves 12 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Viernes 13 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado 14 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, y 0.

Domingo 15 de febrero: No aplica la medida de pico y placa

Semana del 16 al 22 de febrero

Lunes 16 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Martes 17 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 0.

Miércoles 18 de febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.

Jueves de 19 febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes de 20 febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 y 0.

Sábado de 21 febrero: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Domingo de 22 febrero: No aplica la medida de pico y placa

Semana del 23 al 28 de febrero