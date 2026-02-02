Distrito explora mercado para enajenar 9,4 % de acciones en el Grupo Energía de Bogotá

La Administración Distrital inició una fase de exploración de mercado para analizar la posibilidad de vender el 9,4 % de las acciones que tiene en el Grupo Energía Bogotá (GEB). Se trata de un estudio preliminar que permitirá evaluar si las condiciones del mercado son favorables para una eventual operación.

Esta participación corresponde al porcentaje restante de la autorización otorgada por el Concejo de Bogotá en 2016, que permitió al Distrito vender hasta el 20 % de sus acciones en la empresa. Una parte de esa autorización ya fue utilizada en 2018, cuando se vendió el 10,6 %.

“Además de la obtención de recursos para la ciudad, una eventual enajenación busca fortalecer al propio Grupo Energía Bogotá, robustecer su gobierno corporativo, dar mayor liquidez a la acción en el mercado y diversificar su base de inversionistas”, indicó la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena.

En el caso de materializar esta operación, Bogotá mantendrá una participación mayoritaria en la compañía, con lo cual se garantiza el control estratégico y se asegura que las decisiones fundamentales continúen alineadas con el interés público.

“Es un buen momento para volver a explorar el mercado. Este es un proceso clave para la competitividad de la ciudad y para la calidad de vida de los ciudadanos”, afirmó la secretaria de Hacienda.

Además de generar recursos para la ciudad, una eventual enajenación permitiría fortalecer al Grupo Energía Bogotá, mejorar su gobierno corporativo, darle mayor movimiento a la acción en el mercado y atraer nuevos inversionistas.

A continuación, te compartimos un post de la Secretaría Distrital de Hacienda en la red social X, con más información.

De concretarse la operación, los recursos obtenidos se destinarían a obras prioritarias de infraestructura, especialmente en proyectos de movilidad que buscan reducir los tiempos de desplazamiento, mejorar el transporte público y avanzar hacia un sistema más sostenible y eficiente.

“Bogotá se está transformando de manera muy significativa, está saldando deudas históricas que ha tenido por muchísimos años en materia infraestructura, de movilidad sostenible y estos recursos permiten que ese gran proyecto sea exitoso”, indicó la secretaria Cadena.

Bogotá atraviesa un momento clave de transformación, con más de 1.200 frentes de obra activos en diferentes puntos de la ciudad. Estas inversiones buscan cerrar brechas históricas y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía.