Secretaría de Ambiente y autoridades nacionales liberaron a 46 animales silvestres

Foto: CAR

En el marco del Comité Interinstitucional para el Control del Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestres, la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (SDA) y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) continúan fortaleciendo el trabajo conjunto con las autoridades ambientales para enfrentar este delito que afecta gravemente la biodiversidad del país. Como resultado de esta articulación, el jueves se realizó una jornada de liberación de fauna silvestre en la Regional Gualivá, municipio de La Vega.

Los animales liberados habían sido incautados previamente por tráfico ilegal de fauna silvestre. En el caso de los ejemplares atendidos por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), el proceso de valoración, recuperación y rehabilitación fue culminado de manera satisfactoria por esta entidad, permitiendo su retorno a la vida silvestre.

Por parte de la SDA, fueron liberados 27 animales, entre ellos 7 ranas, 6 zarigüeyas, 2 tucanetas, 1 perro de monte, 1 toche, 1 mirla, 1 azulejo, 5 escorpiones, 1 serpiente falsa coral y 2 torcazas, los cuales regresaron a su hábitat natural bajo estrictos criterios técnicos que garantizan su supervivencia y bienestar. Adicionalmente, se liberaron 19 animales bajo custodia de la CAR, correspondientes a 16 zarigüeyas, 1 búho, 1 armadillo y 1 zorro. La CAR fue la entidad encargada de otorgar el permiso para la liberación de todos los ejemplares en territorio de su jurisdicción, reafirmando la importancia del trabajo articulado y coordinado entre las autoridades ambientales para la protección de la fauna silvestre.

La Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Corpoguavio, Corporinoquía, la Unidad de Parques Nacionales Naturales y la Gobernación de Cundinamarca conforman el Comité Interinstitucional para el Control del Tráfico Ilegal de Flora y Fauna Silvestres de Cundinamarca y el Distrito Capital, instancia a través de la cual se coordinan acciones de control, prevención y atención de casos relacionados con este delito ambiental.

“Estos trabajos articulados entre las autoridades ambientales permiten una reacción mucho más rápida y efectiva frente a los casos de tráfico ilegal de fauna silvestre. La coordinación institucional es clave para garantizar que los animales incautados reciban la atención adecuada y puedan regresar en buenas condiciones a su hábitat natural”, precisó Magdala Iregui Quevedo, directora técnica de Biodiversidad.

Las autoridades ambientales reiteran la invitación a denunciar la tenencia, comercialización o movilización ilegal de fauna silvestre a través de las siguientes líneas de atención:

Secretaría Distrital de Ambiente: 318 827 7733

CAR – Gobernación de Cundinamarca: 316 524 4031

Parques Nacionales Naturales: 322 947 1031

Corpoguavio: 314 395 7802 • Corporinoquía: 310 871 2407

Policía Nacional: 123