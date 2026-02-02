Conozca las recomendaciones clave sobre los útiles escolares y uso de uniformes para el año escolar 2026 en Bogotá

Foto: Secretaría de Educación

La Secretaría de Educación del Distrito (SED), con ocasión del regreso a clases de 2026, recuerda a padres y madres de familia, cuidadores y a la ciudadanía en general, las disposiciones vigentes relacionadas con las listas de útiles escolares y el uso de uniformes para colegios públicos y privados de Bogotá. Si conoces irregularidades, denuncia.

Sobre los útiles escolares y textos en colegios públicos y privados de Bogotá

La lista completa de materiales debe ser aprobada previamente por el Consejo Directivo del establecimiento educativo y entregada a las familias al momento de la matrícula.

Los textos escolares no podrán ser renovados con una frecuencia menor a tres (3) años, salvo en casos debidamente justificados.

Los establecimientos educativos no pueden exigir que los materiales se adquieran en lugares específicos, ni imponer convenios comerciales, ni venderlos directamente.

Los útiles escolares y textos deben destinarse exclusivamente a fines pedagógicos.

No se podrá exigir a las familias entregar los útiles o textos al colegio para su administración.

Sobre los uniformes escolares en colegios públicos y privados de Bogotá

Solo se podrá exigir un uniforme de uso diario y otro para actividades de educación física, recreación y deporte, cuya utilización debe estar claramente establecida en el Manual de Convivencia.

Ningún estudiante podrá ser excluido de actividades académicas por no portar el uniforme, cuando ello obedezca a razones económicas.

El establecimiento educativo no podrá vender uniformes.

Canales para denunciar irregularidades en colegios públicos y privados de Bogotá

La Secretaría de Educación del Distrito (SED) pone a disposición de la comunidad educativa los números de WhatsApp 322 731 1161 y el 318 0663727, a través de los cuales los padres, madres de familia y acudientes pueden realizar denuncias relacionadas con posibles irregularidades en las listas de útiles escolares y en los uniformes. Para ello, se debe indicar el nombre del establecimiento educativo y el motivo de la denuncia.

Igualmente pueden poner la queja en el Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, en la Ventanilla de Radicación Virtual o dirigiéndose a las Direcciones Locales de Educación.

La Secretaría de Educación del Distrito reitera su compromiso con la transparencia y la información en aras de proteger el derecho a la educación de las niñas, niños, jóvenes y sus familias.