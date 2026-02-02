“Se avecina un golpe a las garantías libres y democráticas de Colombia”: Petro

Foto: archivo, Presidencia de la República

En dos mensajes publicados en su cuenta de X el mandatario dijo que, frente a esa posibilidad, el camino es la asamblea nacional constituyente.En un primer mensaje?, afirmó: “Se avecina un golpe a las garantías libres y democráticas de Colombia. Si la consulta del año pasado se califica de interpartidista, no fue sino porque el mismo CNE no dio el paso a tiempo, como se le solicitó, al derecho fundamental de la ciudadanía a fundar partidos y asociaciones políticas, o sus fusiones de manera libre y garantizada”.

En ese mensaje, dice el presidente que “hasta el acuerdo de paz se centró en permitir la participación política”, y agrega que “el Consejo Electoral, en su mayoría, no solo intentó inconstitucionalmente dar el golpe de Estado contra el presidente, sino cerrar la puertas de la participación a la principal fuerza política de Colombia”.

En un segundo mensaje, el mandatario señala: “Vamos a la decisión más profunda contra la participación libre en la política de Colombia, y proviene de un ente electoral que no es árbitro independiente sino instrumento de la oposición a mi gobierno”.

En dicho mensaje añade que esa decisión “es la más grave desde el fraude electoral del 19 de abril de 1970 y desde la utilización del narco paramilitarismo y sus armas y dineros para hacer elegir presidentes de la actual oposición”.

El jefe de Estado también se refirió a la convocatoria de la asamblea nacional constituyente. Al respecto, dijo que se reunirá con el comité de promotor “para otorgar las garantías de su acción legítima para la recolección de firmas”.

En el primer mensaje llamó a las fuerzas políticas “que agredan desde el Consejo Nacional Electoral, a responder en paz y con la masividad del voto y de las firmas… El ejercicio del poder constituyente del pueblo, a través de una asamblea que apruebe el nuevo Congreso, se debatirá a partir del 20 de julio y pasará su discusión al nuevo gobierno de Colombia”.

También consideró que es necesario reformar instituciones para ponerlas al servicio del pueblo y garantizar con actos legislativos, que serán llevados a esa asamblea constituyente, los derechos fundamentales de la gente “esenciales para la justicia y la paz de Colombia”.

Y en el segundo trino manifestó que “ante el golpe, la respuesta no es la manzanilla, es la unidad social y política del pueblo. Los votos masivos y en paz, el Pacto por la Vida de toda la sociedad colombiana, incluida nuestra oposición irracional y las firmas ciudadanas para profundizar la Constitución de 1991, son el camino”.

Garantías en los comicios

El presidente Petro señala en su primera publicación que para garantizar los procesos electorales de 2026 -legislativas el 8 de marzo y presidenciales el 31 de mayo-, será más exigente con los resultados operacionales de la Policía Nacional frente a la tasa de homicidios y la captura de compradores de votos.

“A mí me corresponde garantizar las elecciones libres y en paz. Por eso centraré la acción de la Policía y la calificación inmediata de los comandantes regionales de la Policía en la disminución de la tasa de homicidios en las regiones y la captura de compradores de votos en estas elecciones. El director nacional de la Policía me pasará balance semanal de los resultados y habrá los cambios regionales que las cifras indiquen”, aseguró.

Sin embargo, el mandatario también llamó la atención de la Registraduría Nacional, al advertir que “debe garantizar la pureza de las elecciones”.

En otra publicación en la misma red social, el jefe de Estado dijo: “Todos los puestos de votación de Colombia deben abrirse. Cerrar puestos es cerrar garantías. La Policía tiene la orden de detener a todo comprador de votos. La compra de votos es un crimen. Cualquier ciudadano que se entere de compradores de votos, puede pasar la información. Abriré un canal seguro para recibir las denuncias”.

Con información de @petrogustavo