Los 14 pueblos indígenas de Bogotá ya tienen nuevas autoridades

Las autoridades de los catorce pueblos indígenas reconocidos en Bogotá tomaron posesión protocolaria de sus cargos. Con este acto, la ciudad reafirma el reconocimiento al gobierno propio indígena y a su papel en la protección de la identidad cultural, los saberes ancestrales y la participación en la vida pública de Bogotá.

La posesión se realiza en el marco del Decreto 612 de 2015, que creó el Consejo Consultivo y de Concertación para los Pueblos Indígenas en Bogotá. Este consejo es un espacio clave para el diálogo entre las comunidades indígenas y el Distrito.

¿Quiénes son las nuevas autoridades indígenas en Bogotá?

Las gobernadoras y gobernadores que asumieron oficialmente sus cargos son:

Pueblo Ambika Pijao: Luis Enrique Tapiero Yate

Pueblo Muisca de Bosa: Ricardo Neuta Neuta

Pueblo Yanacona: Delfa Paulina Majín Jiménez

Pueblo Kichwa: Luis Alfonso Tuntaquimba Quinche

Pueblo Kamëntsá: Aura Milena Chindoy Jamioy

Pueblo Inga: Leidy Johanna Agreda Chasoy

Pueblo Uitoto: Hermes Narváez

Pueblo Nasa: Reinel Paya Silva

Pueblo Pastos: Luis Quitiaquez Erira

Pueblo Eperara: René Pizare

Pueblo Tubú: María Luz Dary Uribe Sierra

Pueblo Wounnan: Ramiro Piraza Ismaré

Pueblo Muisca de Suba: Jeison Fabián Triviño Cabiativa

Pueblo Misak Misak: Diana Tombe

Estas personas serán las encargadas de representar a sus comunidades, ejercer el gobierno propio y participar en las decisiones que afectan a los pueblos indígenas que habitan Bogotá.

Un aspecto clave que resaltar es el liderazgo de las mujeres de los pueblos Misak Misak, Yanacona, Inga, Kamëntsá y Tubú. Su participación es clave para fortalecer la defensa de los derechos colectivos, promover una sociedad libre de violencias y aportar nuevas miradas al diálogo intercultural en Bogotá.

En la instalación del evento de posesión, el secretario general Miguel Silva Moyano, como alcalde encargado, se refirió a la importancia de avanzar en la consolidación de acuerdos con los pueblos indígenas de Bogotá:

“La ciudad es pionera en el diseño de políticas públicas étnicas y es importante avanzar en la depuración de los productos de las mismas (…) Las diferencias no deben obstaculizar el encuentro de puntos de acuerdo. En la capital reconocemos la bogotaneidad en su diversidad”.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, destacó cómo el trabajo en equipo con los pueblos indígenas ha entregado resultados positivos:

“Hemos vivido con ustedes la frustración que dice no a la inclusión, pero son los indígenas quienes dan la bienvenida a quienes poblamos estas tierras y reconocemos sus derechos ancestrales. En este tercer año de gobierno distrital, les damos las gracias por el trabajo realizado y por la disposición para construir. Ustedes hacen mejor esta ciudad y nos recuerdan que desde la palabra se puede construir”.

Más recursos y participación para los pueblos indígenas

La Administración Distrital destacó avances históricos en la garantía de derechos indígenas. Por primera vez, Bogotá creó una Línea de Inversión Étnica en los Fondos de Desarrollo Local, con una inversión cercana a los $64 mil millones de pesos para el periodo 2024–2028.

Gracias a este esfuerzo, se formularon 19 iniciativas indígenas y 2 con componente diferencial Muisca, construidas en 43 espacios de participación junto a mesas indígenas locales en 19 localidades de la ciudad. Para este año, estas iniciativas ya cuentan con recursos cercanos a los $6.800 millones de pesos.

Con estos avances, Bogotá se consolida como una ciudad que reconoce y valora su diversidad étnica. La Administración Distrital continúa trabajando de la mano con lideresas y líderes indígenas para fortalecer el reconocimiento de derechos, preservar su cosmovisión y cosmogonía, impulsar el fortalecimiento organizativo y garantizar una participación real en la construcción de la ciudad entre todos y todas.