Ya se encuentra en Colombia el noveno tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Arribó a Colombia, el noveno tren de la Línea 1 del Metro este miércoles 25 de marzo de 2026. El alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán confirmó que el décimo tren fue desembarcado en el Puerto de Cartagena e iniciará su traslado hacia el Patio Taller de Bosa en la capital del país.

Según el cronograma del proyecto, se espera que en octubre de 2026, estén en el país, los 30 trenes que hacen parte de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

«Noveno tren del Metro de Bogotá en Colombia», fue el mensaje del alcalde Carlos Fernando Galán a través de su cuenta en la red social X.

Así destacó el alcalde Carlos Fernando Galán, a través de su cuenta en la red social X, el arribo a Colombia del quinto tren de la Línea 1 del Metro de Bogotá:

Línea 1 del Metro llegó a un avance del 73,75 % durante febrero de 2026

El avance general del proyecto de la Línea 1 del Metro de Bogotá llegó a 73,75 % durante febrero de 2026.

“El primer tramo va del patio taller a la Estación 1. La Estación 1 queda alrededor del Parque Gibraltar a la altura de la Carrera 94. Luego de la Estación 1, al lado del Parque Gibraltar, continúa el viaducto, pasa por encima de la Avenida Guayacanes. Y sigue hacia la Estación 2, que es la estación que queda al lado del portal de TransMilenio de la avenida Ciudad de Cali. El viaducto continúa por la Avenida Villavicencio y ahí llega a la Estación 3, que queda en el barrio Britalia”, señaló el alcalde Carlos Fernando Galán.

De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá (EMB), la Línea 1 del Metro de Bogotá contará con 16 estaciones, ocho de ellas integradas directamente con TransMilenio y dos por proximidad, además tendrá 28 edificios de acceso. El viaducto, los edificios de acceso y las plataformas de embarque a los trenes transformarán la ciudad a su paso.

Empresa Metro de Bogotá publicó los documentos de precalificación para construir la Línea 2 del Metro

El pasado viernes 6 de marzo de 2026, la Empresa Metro de Bogotá (EMB), en su compromiso de seguir transformando la ciudad, publicó los documentos de Precalificación de la Licitación Pública Internacional para la construcción, operación y mantenimiento de la Línea 2 del Metro de Bogotá.

El proyecto de la Línea 2 contempla diez estaciones subterráneas y una elevada, que se conectarán con el sistema integrado de transporte, cinco troncales de TransMilenio y la Línea 1 del Metro de Bogotá, y que conectará las localidades de Chapinero, Barrios Unidos, Engativá y Suba con 15,5 kilómetros de trazado. Los documentos de Precalificación de la Licitación Pública Internacional podrán ser consultados en el cuarto de datos establecido en el sitio https://www.metrodebogota.gov.co/linea-2

La EMB invitó, a empresas interesadas en ser precalificadas y participar en la licitación para el otorgamiento de una concesión que incluye: la financiación, ingeniería de detalle, ejecución de obras, operación y mantenimiento, instalación, suministro, pruebas, puesta en marcha, operación, reposición, mantenimiento de material rodante y sistemas metro ferroviario de la Línea 2 del Metro de Bogotá. Los oferentes tendrán hasta el 5 de junio del 2026 para expresar su solicitud de precalificación.

Las empresas que resulten precalificadas entrarán a la segunda fase de la Licitación Pública Internacional, en la que se recibirán y evaluarán las ofertas, para posteriormente adjudicar el contrato de concesión en el primer trimestre del 2027.

Es importante destacar que la Línea 2 del Metro de Bogotá fue estructurada con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), bajo estándares internacionales de transparencia, sostenibilidad y rigor técnico.