Disparos encendieron alarmas: una persona fue detenida con dos escopetas

Foto: Policía de Bogotá

En el barrio Las Ferias de localidad de Engativá, la Policía de Bogotá capturó a un hombre de 54 años por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. La llegada de la policía no habría sido posible sin un llamado de la comunidad a la línea de emergencias 123, en el que se alertaba sobre un ciudadano que al parecer estaba disparando desde la ventana de una vivienda.

En este video de la red social X de la Policía de Bogotá (@PoliciaBogota) se puede detallar cómo este individuo estaba disparando por la ventana:

Al llegar al lugar, los uniformados observaron al presunto infractor fuera de su residencia con un arma de fuego. Cuando el hombre notó la presencia policial, intentó huir y esconderse al interior del inmueble, donde fue sorprendido en flagrancia. Gracias a la oportuna reacción de las patrullas de vigilancia de las zonas de atención, esta persona fue interceptada y capturada. Al solicitarle el permiso correspondiente para la tenencia de armas de fuego, manifestó no contar con la documentación exigida por la ley.

La teniente coronel Paula Güiza, comandante de la estación de Policía Engativá, cuenta la importancia de que casos como este se denuncien de manera inmediata:

“informan que una persona está esgrimiendo y realizando disparos a través de la ventana de su residencia. Posteriormente sale de la misma, donde intimida a la comunidad y perturba la tranquilidad del sector. De manera inmediata, nuestros uniformados logran la captura de esta persona, hallándole en su poder dos armas de fuego tipo escopeta, con ocho cartuchos para la misma, dos de ellos percutidos. Esta persona es puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación”.

Durante el procedimiento se logró la incautación de dos escopetas y 13 cartuchos, los cuales quedaron a disposición de la autoridad competente.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.