Avanzan investigaciones para dar con paradero de responsables de ‘paseo millonario’ a Diana Ospina en Bogotá

Foto: Policía de Bogotá.

Durante la noche de este lunes 23 de febrero de 2026 el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que se adelantan las investigaciones para dar con los responsables del hecho de hurto mediante la modalidad de ‘paseo millonario’, del que fue víctima Diana Ospina, luego de abordar un taxi en la localidad de Chapinero, durante la madrugada del domingo 22 de febrero.

Diana Ospina fue reportada como desaparecida por familiares durante la tarde del domingo 22 de febrero, momento en el que se iniciaron las investigaciones y activación de mecanismos de búsqueda.

«Diana Ospina ya está con su familia (…). Diana llegó al CAI Mirador. La Policía de Bogotá inmediatamente la trasladó para que se reuniera con sus familiares. La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rápidamente. Pronto estarán tras las rejas», expresó el mandatario a través de su cuenta en la red social X.

Videos de cámaras de vigilancia, aledañas a la vivienda de Diana Ospina en la localidad de Engativá, son claves en el proceso de investigación que adelantan hombres de la Policía de Bogotá y del Gaula de la Policía para establecer la identidad de los responsables en este hurto y los taxis que habrían sido usados en este hecho delictivo.

«Iniciamos la búsqueda y el cruce de elementos que nos permitió que el Gaula de la Policía pusiera presión sobre lugares donde podrían tenerla retenida y cerca de las 8:30 p. m. a 9:00 p. m. tuvieron que dejarla libertad para que se acercara un CAI, donde ella nos pidió que la lleváramos donde su familia, porque quería descansar. Hoy seguirá el trabajo de la Policía, con ella, estructurando la información que nos permita solidificar el caso para que las capturas y las judicializaciones, de los responsables, sean los más rápidas posible», aseguró el secretario Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, César Restrepo a Blu Radio.

Diana Ospina se reencontró con su familia durante la noche de este lunes 23 de febrero. Grupos especiales de la Policía de Bogotá trabajan en las investigaciones.

Las autoridades invitan a los ciudadanos que tengan información sobre este caso, comunicarse con Línea de Emergencias 123. Se garantiza absoluta reserva.