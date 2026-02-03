Bogotá fortalece la lucha contra el ‘gota a gota’: ya se han desembolsado $ 4.200 millones a negocios locales

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, a trave?s de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), presento? el balance del primer an?o de implementacio?n de la estrategia ‘Cie?rrale la llave al gota a gota’, que ofrece alternativas de financiamiento legales, ra?pidas y seguras para pequen?os empresarios y emprendedores, reduciendo su dependencia de los pre?stamos informales.

Desde el inicio de la estrategia y hasta el 31 de agosto de 2025, 22.859 personas se han inscrito en la plataforma oficial. De estas, 6.565 han recibido desembolsos, movilizando un total de $4 .227 millones de pesos para fortalecer sus negocios.

“Este trabajo ha permitido cerrar el paso al cre?dito informal y abrir oportunidades reales para que los emprendedores crezcan con tranquilidad. Seguiremos fortaleciendo la estrategia para que ma?s negocios en Bogota? accedan a capital seguro, promuevan su formalizacio?n y construyan un futuro ma?s estable”, resalto? Mari?a del Pilar Lo?pez, secretaria Distrital de Desarrollo Económico.

Esta iniciativa ha contado con valiosos aliados como la plataforma de microcre?ditos, Monet, quienes reportaron que tras un an?o del inicio de la campan?a ‘Cie?rrale la llave al gota a gota’ han otorgado ma?s de 50 mil cre?ditos a ma?s de 6 mil micronegocios y comerciantes informales en Bogotá.

“Junto al equipo de la Alcaldía Mayor de Bogotá hemos desembolsado ma?s de 4 mil millones de pesos, a trave?s de nuestra plataforma digital, a los emprendedores y microempresarios de la capital que en su mayori?a se encuentran en la informalidad. Hemos llegado a una poblacio?n que estaba en manos de las cadenas de ‘goteros’ y mejoramos sus alternativas econo?micas con ma?s de 25 mil reportes positivos a las centrales de riesgo”, comenta Miguel London?o Go?mez, Gerente de operaciones de Monet.

Estos pre?stamos esta?n dirigidos a personas mayores de edad con ingresos mi?nimos de un millo?n de pesos y que tengan cuenta bancaria, Nequi o DaviPlata en todo el pai?s. La estrategia incluye a migrantes venezolanos sin historial crediticio ni codeudores en Colombia, lo que representa una alternativa de financiamiento inclusivo. El dinero puede ser destinado a cubrir deudas, pagar servicios pu?blicos o adquirir insumos para sus negocios. Los cre?ditos son otorgados con un plazo de pago a 30 di?as y esta?n disponibles para personas reportadas en centrales de riesgo.

Adema?s de facilitar el acceso al cre?dito, la estrategia fomenta educacio?n financiera y cultura de ahorro, claves para que las unidades productivas de Bogotá alcancen sostenibilidad a largo plazo. La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) continuara? sumando aliados estrate?gicos y ampliando la cobertura del programa en todas las localidades de la ciudad.

Alternativas nde crédito formal para pequen?os comerciantes y emprendedores

De los 50 mil cre?ditos otorgados, el 40 % ha sido destinado a mujeres, lo que ha representado un monto superior a los 1.500 millones de pesos. El 71 % de los cre?ditos de la fintech son destinados a personas que no tienen historial crediticio o se encuentran reportados en centrales de riesgo, da?ndoles una segunda oportunidad en el sistema financiero.

Con esta alianza se busca fortalecer las alternativas de financiacio?n a pequen?os comerciantes y emprendedores para que tengan capital de trabajo y combatir el ‘gota a gota’, como ese feno?meno que ataca directamente a las familias. A trave?s de su plataforma tecnolo?gica, Monet facilita la entrega de cre?ditos inclusivos para cubrir necesidades esenciales de los negocios. Los montos de los cre?ditos van desde 50 mil hasta 500 mil pesos.

Para acceder a un cre?dito, las personas interesadas deben ingresar a la pa?gina www.desarrolloeconomico.gov.co/gota-a-gota/, ingresar directamente al aplicativo de la fintech Monet app.monet.com.co/app/register-alcaldiabogota o escribir a la li?nea de WhatsApp +57 323 322 7471 con la palabra «Cre?ditos Bogota?” donde podra?n realizar todo el proceso de registro hasta seleccionar el monto de cre?dito que mejor se adapte a sus necesidades.