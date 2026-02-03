Positivo avance en la transformación de los entornos escolares en Bogotá

Gracias a la estrategia, en los 18 entornos priorizados de 2024 se lograron prevenir cerca de 30.000 situaciones de violencia y riesgo contra las niñas, niños y jóvenes, así como mejorar la percepción de seguridad de la comunidad educativa.

A estas intervenciones se suma la instalación de 16.110 cámaras de video vigilancia en los colegios públicos fortaleciendo la seguridad y el bienestar de las y los estudiantes, lo que constituye un aporte significativo a la consolidación de entornos más confiables para la comunidad educativa

Es de señalar que Bogotá alcanza ya 40 entornos escolares en intervención a los que suman este año otros 25. La meta es intervenir 92 durante el cuatrienio.