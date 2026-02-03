    • Bogotá

    Positivo avance en la transformación de los entornos escolares en Bogotá

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto que muestra estudiantes caminando Foto: Secretaría de Educación

    Producto de la articulación de esfuerzos, se registró mejora en los indicadores de seguridad y convivencia en 15 de los 18 entornos intervenidos en 2024, con reducciones importantes en factores de riesgo asociados a seguridad y aprendizaje, lo que permitió contener la conflictividad y evitar el escalamiento. Se destaca mejora muy por encima del promedio en 3 entornos:

    Gracias a la estrategia, en los 18 entornos priorizados de 2024 se lograron prevenir cerca de 30.000 situaciones de violencia y riesgo contra las niñas, niños y jóvenes, así como mejorar la percepción de seguridad de la comunidad educativa. 

    A estas intervenciones se suma la instalación de 16.110 cámaras de video vigilancia en los colegios públicos fortaleciendo la seguridad y el bienestar de las y los estudiantes, lo que constituye un aporte significativo a la consolidación de entornos más confiables para la comunidad educativa

     

    Es de señalar que Bogotá alcanza ya 40 entornos escolares en intervención a los que suman este año otros 25. La meta es intervenir 92 durante el cuatrienio.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte