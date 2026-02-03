Positivo avance en la transformación de los entornos escolares en Bogotá
Foto: Secretaría de Educación
Producto de la articulación de esfuerzos, se registró mejora en los indicadores de seguridad y convivencia en 15 de los 18 entornos intervenidos en 2024, con reducciones importantes en factores de riesgo asociados a seguridad y aprendizaje, lo que permitió contener la conflictividad y evitar el escalamiento. Se destaca mejora muy por encima del promedio en 3 entornos:
Gracias a la estrategia, en los 18 entornos priorizados de 2024 se lograron prevenir cerca de 30.000 situaciones de violencia y riesgo contra las niñas, niños y jóvenes, así como mejorar la percepción de seguridad de la comunidad educativa.
A estas intervenciones se suma la instalación de 16.110 cámaras de video vigilancia en los colegios públicos fortaleciendo la seguridad y el bienestar de las y los estudiantes, lo que constituye un aporte significativo a la consolidación de entornos más confiables para la comunidad educativa
Es de señalar que Bogotá alcanza ya 40 entornos escolares en intervención a los que suman este año otros 25. La meta es intervenir 92 durante el cuatrienio.