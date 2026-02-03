Culminó reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca

Luego del continuo «rifirrafe» entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, hoy se llevó a cabo una reunión entre los dos mandatarios en la Casa Blanca, con la que se espera se limen asperezas.

En el encuentro estuvieron presentes la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, el embajador Daniel García-Peña y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. A la izquierda del presidente Trump, se observó al vicepresidente J.D. Vance, al secretario de Estado, Marco Rubio, y al senador por Ohio, Bernie Moreno, cuya presencia se considera clave para la relación bilateral.

Sobre el desarrollo de la reunión aún no ha salido a la luz pública mucha información, pero ha sido descrita como “absolutamente amable”.

Karoline Leavitt, portavoz de Trump en la Casa Blanca, aseguró que habló con el presidente Trump antes del encuentro y “estaba muy positivo, deseando sentarse con el presidente Gustavo Petro para tener una conversación». Añadió que espera la declaración oficial de Trump para darla a conocer en los canales oficiales.