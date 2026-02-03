El IDRD adelanta acciones de seguimiento a estado de la grama del Estadio El Campín en Bogotá

Foto: IDRD.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) informa a los bogotanos y bogotanas y a la opinio?n pu?blica que, en el marco de la Asociacio?n Pu?blico-Privada (APP) de Estadio El Campi?n de Bogotá, realiza seguimiento permanente al contrato a trave?s de la interventori?a, la cual ejerce funciones de vigilancia y control sobre el cumplimiento contractual del concesionario Sencia, responsable directo de la administracio?n, operacio?n y mantenimiento del escenario, incluida la grama.

El IDRD ha venido adelantando acciones y requerimientos te?cnicos para que la grama se mantenga, como mi?nimo, en el estado en que fue entregada al concesionario en octubre de 2024, tal como lo establece el contrato. En ese propo?sito, se han emitido informes y comunicaciones de seguimiento, y se han solicitado correctivos para asegurar un mantenimiento adecuado del terreno de juego.

«La cancha del estadio El Campín debe estar en buen estado y nos vamos a asegurar de que así sea», expresó el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, a través de su cuenta en la red social X.

En junio de 2025 se consolidaron recomendaciones te?cnicas orientadas a mejorar la resistencia del campo —incluida la intervencio?n sobre rai?ces y presencia de pastos de distinta naturaleza—. Posteriormente, en el seguimiento te?cnico realizado a finales de septiembre de 2025, se reitero? que el tratamiento debi?a ejecutarse a partir de diciembre de 2025 y, especialmente, contar con el tiempo suficiente para que el proceso consolidara los resultados esperados, responsabilidad exclusiva del concesionario.

“Desde el Instituto hemos hecho un puntual llamado a Sencia, siendo enfa?ticos en que el estado actual de la cancha es inaceptable para un escenario con la relevancia deportiva del estadio Nemesio Camacho El Campi?n. Desde el Instituto nos corresponde proteger este patrimonio de la ciudad y garantizar que su infraestructura se mantenga en condiciones acordes con los esta?ndares de calidad y con la destinacio?n principal del estadio”, aseguro? Daniel Garci?a Can?o?n, director del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Por lo anterior, el Instituto ya inicio? un proceso en el marco contractual para revisar el cumplimiento de las obligaciones asociadas al mantenimiento del campo. En este momento, se han elevado requerimientos formales a la interventori?a y se espera su pronunciamiento te?cnico, toda vez que, conforme al procedimiento aplicable, los resultados e informes de interventori?a son el insumo te?cnico para adoptar medidas contractuales y administrativas.

En ese marco, man?ana se adelantara? una visita te?cnica de inspeccio?n al campo de juego para evaluar su estado y complementar el ana?lisis te?cnico. Con base en los resultados del proceso de interventori?a, el IDRD adoptara? las medidas a que haya lugar. Estas podri?an ir

desde requerimientos formales y planes de mejora con plazos definidos, hasta la apertura de un proceso administrativo sancionatorio y la aplicacio?n de sanciones contractuales que correspondan, de acuerdo con lo que determinen los soportes te?cnicos y la normatividad vigente.

El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) reafirma su compromiso con una gestio?n te?cnica, transparente y diligente de los escenarios deportivos de Bogotá, y continuara? trabajando para garantizar condiciones adecuadas para el fu?tbol y el desarrollo de eventos, siempre en el marco de las responsabilidades definidas para cada parte.