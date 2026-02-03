MinHacienda confía en que al final de 2026 el déficit del FPEC frente al precio del diésel quede en ceros

Foto: Presidencia de la República

El jefe de la cartera, Germán Ávila Plazas, informó que frente al déficit que había con la gasolina, ahora en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fpec) “hay un superávit importante, que ha venido creciendo y nos compensa el déficit del diésel, déficit que ha venido disminuyendo por la reducción en los precios internacionales».

El ministro recordó que sobre el diésel, el Gobierno del presidente Gustavo Petro ya inició la reducción de subsidios al precio del galón de ese combustible para más de 360 mil camionetas de lujo y vehículos particulares que lo utilizan, pero que no aportan al desarrollo económico del país.

“Ya tomamos medidas para vehículos que no son de transporte; debemos seguir protegiendo el transporte de carga porque es el productivo, el que ayuda a que se dinamice la economía del país; por eso queremos mantener ese esfuerzo al diésel sobre los transportadores. Se les quita el subsidio en el diésel para las camionetas y los vehículos particulares, el cual se lleva de inmediato al precio internacional», dijo el ministro.

El jefe de las finanzas públicas señaló que “tenemos un margen de maniobra suficiente para que al cerrar el año quedemos en ceros, con los ajustes que se harán este año podemos llegar a cero en el saldo del FPEC».

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el Gobierno anterior dejó un déficit superior a los $33 billones con el FPEC. Durante la administración del presidente Petro se han cancelado a Ecopetrol cerca de $70 billones.

Con relación al precio de la gasolina motor, el ministro Ávila Plazas recordó que desde el primero de febrero entró a regir una primera reducción de $500 por galón, “pero no es la única, vienen más reducciones», las que se darán a conocer en los próximos días.

Con información del Ministerio de Hacienda