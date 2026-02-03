La obra ‘profesora Rosalba Scholasticus’ llega al Teatro Ditirambo: asista del 5 al 7 de febrero

Foto: Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deportes

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) te presenta la obra de teatro ‘La Profesora Rosalba Scholasticus’, donde podrás disfrutar de un ritual cargado de memoria, marcado por el regreso al aula, los cuadernos nuevos, el murmullo de los compañeros y el sonido inconfundible del timbre que ordenaba la vida cotidiana, que se presentará del 5 al 7 de febrero de 2026, a las 7:00 p. m., en Ditirambo Teatro de Bogotá, sede Palermo. ¡Entrada con boletería!

El inicio del año escolar no es solo una experiencia reservada a la infancia; para muchos adultos es también un ritual cargado de memoria. Desde ese universo simbólico parte ‘La Profesora Rosalba Scholasticus’, la obra que abre la programación 2026 de Ditirambo Teatro, Sede Palermo, invitándote a comenzar el año desde la risa, la emoción y la reflexión.

Una experiencia de teatro inmersiva en Bogotá

Con funciones los días 5, 6 y 7 de febrero de 2026, a las 7:00 p. m., esta tragicomedia en formato de farsa sarcástica propone una experiencia escénica donde los espectadores dejan de ser público para convertirse en estudiantes de quinto de primaria.

La obra cuenta la historia de una maestra de la vieja escuela que recibe a sus “alumnos” el primer día de clases e impone las reglas del juego: disciplina estricta, premios y castigos, copiar y memorizar, obedecer y callar. Todo bajo una metodología escolástica heredada de tiempos medievales, que expone con ironía el ejercicio del poder dentro del sistema educativo.

Humor, crítica y humanidad

La obra, más allá de la autoridad y el humor mordaz, revela a una mujer compleja y profundamente humana,. La profesora Rosalba no solo habla de útiles escolares, tareas, notas, repitentes e indisciplinados, sino que también deja al descubierto su mundo interior: pasiones, deseos, amores, frustraciones, culpas y tristezas.

Este desnudamiento emocional convoca a la empatía, la comprensión y la compasión, invitando al espectador adulto a reconocerse tanto en el alumno que fue como en el adulto que hoy recuerda, cuestiona y resignifica su experiencia escolar.

Teatro para comenzar el año con reflexión

‘La Profesora Rosalba Scholasticus’ combina humor, crítica social y emoción, convirtiéndose en una propuesta ideal para iniciar el año con una mirada sensible sobre la educación, la autoridad y la memoria colectiva. Un espectáculo para reírse de lo vivido, conmoverse con lo que se oculta y reencontrarse con una etapa que, de una u otra forma, sigue habitando en todos nosotros.

Información de la obra