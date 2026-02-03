Implementada intersección semaforizada en Sierra Morena para proteger la vida de peatones

Foto: Secretaría de Movilidad.

Se activó una nueva intersección semaforizada en el sector de El Monumento Sierra Morena, localidad de Ciudad Bolívar, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir los riesgos a los que históricamente se enfrentaban peatones, especialmente niñas, niños y población cuidadora que transitan diariamente por esta zona.

Antes de contar con la semaforización, este cruce presentaba situaciones de riesgo por el alto flujo vehicular y los giros peligrosos de carros y motocicletas, y, en un entorno con gran presencia de peatones, por la cercanía a instituciones educativas y equipamientos del Sistema del Cuidado, que no contaban con condiciones seguras para cruzar, lo que lo convirtió en un punto crítico de siniestros.

En esta zona se registran picos de hasta 3.942 peatones por hora, principalmente población estudiantil, así como más de 3.400 vehículos en hora pico de la mañana, condiciones que requerían de la intervención integral.

Durante la puesta en funcionamiento, la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, destacó que este tipo de acciones responden a la política de Visión Cero, que establece la vida y la salud humana como prioridades del sistema de tránsito.

“Esta intersección fue pensada para proteger la vida.. Con la semaforización, la señalización y la pedagogía en vía, buscamos promover comportamientos de respeto por los más vulnerables, quienes van a pie; ordenar el tránsito y reducir velocidades”, afirmó la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz.

La intervención incluyó obras civiles, instalación del sistema semafórico, señalización integral y acciones de pedagogía vial, como parte de una estrategia orientada a la apropiación del espacio público y a la protección de los peatones, quienes son los más vulnerables.

Aquí, un post de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) en la red social X sobre la intersección semaforizada en el sector de El Monumento Sierra Morena:

?Conoce los detalles de la nueva intersección semaforizada en Sierra Morena, que instalamos para proteger la vida de los peatones. Haz clic para ver la nota completa?: https://t.co/H5K7mCgTCIpic.twitter.com/xm46kzLtUE — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) January 30, 2026

Adicionalmente, cuenta con pasos peatonales demarcados, rampas de acceso universal, módulos sonoros para personas con discapacidad visual, señalización vertical y horizontal asociada a zona escolar y control de velocidad, consolidando un entorno más seguro para todos los actores viales.

La intersección hace parte del Circuito Peatonal Sierra Morena, una estrategia que fortalece la conectividad segura entre colegios distritales, el Ecoparque Sierra Morena, el Centro Día, la Manzana del Cuidado y otros equipamientos comunitarios, garantizando recorridos más cómodos, continuos y seguros para quienes caminan el sector.