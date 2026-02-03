Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

El jueves 5 de febrero se realizará en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa la versión número 28 del ‘Día Sin Carro y Sin Moto’. Durante la jornada, entre las 5:00 a. m. y las 9:00 p. m., se restringirá la circulación de automóviles particulares y motocicletas, con excepciones definidas en la normatividad vigente. ¡Detalles aquí!

¿Por qué este 5 de febrero se realiza ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá?

Bogotá realizará el jueves 5 de febrero la versión 28 del ‘Día Sin Carro y Sin Moto’, una jornada establecida tras la Consulta Popular del año 2000, en la que la ciudadanía aprobó su realización anual.

En la Consulta Popular, realizada el 29 de octubre de 2000, los habitantes de la ciudad votaron “sí” a la realización de un día sin carro el primer jueves de febrero de cada año.

Restricciones y excepciones del ‘Día sin Carro y sin Moto’ en Bogotá

Durante la jornada, no podrán circular

Carros y motos particulares.

Carros con permiso de pico y placa solidario

Vehículos particulares de medios de comunicación con placa amarilla.

Automóviles y motocicletas de academias de conducción.

Vehículos híbridos o a gas.

Taxis y vehículos de transporte especial con placa terminada en 7 y 8.

Transporte de carga tendrá restricción habitual, acorde con el Decreto Único del Sector Movilidad 652 de 2025, artículos 485 al 502.

Los vehículos con permiso de Pico y Placa Solidario, se repondrá el día al final del periodo adquirido.

Sí podrán circular