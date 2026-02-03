MinAgricultura comprará 3 millones de huevos a pequeños productores avícolas de Cundinamarca y Santander

Foto: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura, adelanta actividades concretas para atender la coyuntura actual que afecta el sector avícola, fortalecer a los pequeños productores y consolidar la sostenibilidad de este renglón estratégico para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria del país.

En ese ámbito y como apoyo a la comercialización de los pequeños productores de huevo y contribuir a la estabilización de la dinámica de oferta y demanda del sector avícola, el Ministerio brindará apoyo a través de la compra directa de más de 3 millones de huevos a pequeños productores avícolas en los departamentos de Cundinamarca y Santander.

Además, se ha venido adelantando la gestión y revisión técnica para la inclusión de los productores avícolas en esquemas de compras públicas.

Cabe destacar que, a través de esquemas de compras públicas institucionales y como resultado del trabajo articulado con la Gobernación de Cundinamarca, se realizaron jornadas de venta directa a través del ‘Huevotón’ los días 21 y 28 de enero en la ciudad de Bogotá, logrando la comercialización de 45.000 huevos.

En relación al componente financiero, se atiende la solicitud de los productores para acceder a líneas de crédito para pequeños y medianos avicultores. También se ha avanzado en la articulación con el Banco Agrario de Colombia, el Fondo para el Financiamiento del sector Agropecuario (Finagro) y la Dirección de Financiamiento del Ministerio de Agricultura.

Como resultado, se acordó la implementación de jornadas de asesoramiento y socialización, facilitando el acercamiento a los instrumentos financieros disponibles y brindar acompañamiento directo en el territorio.

?Capacitación a a?vicultores

A nivel sanitario, se definió el desarrollo de jornadas de capacitación dirigidas inicialmente a productores de los municipios de Cáqueza, Fosca, Fómeque y Ubaque, conforme a una programación concertada con las organizaciones del territorio.

Adicionalmente, iniciarán pilotos de certificación en dos Granjas Avícolas Bioseguras (GAP), de Cundinamarca, con el propósito de presentar durante las jornadas, ejemplos concretos del acompañamiento técnico permanente que se brinda a los productores para facilitar el cumplimiento de los requisitos y la obtención de la certificación, promoviendo que un mayor número de granjas del territorio avance hacia la certificación sanitaria.

Estas acciones se implementarán en atención a la solicitud de los productores, relacionada con el acompañamiento técnico y la realización de visitas a granjas por parte del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), esta última, en su calidad de administradora del Fondo Nacional Avícola (Fonav) y recaudadora de la cuota parafiscal.

?Canastas region??ales

Asimismo, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) generó un espacio de participación para los productores avícolas en la rueda de negocios realizada el 31 de enero en el marco de Expomalocas y anunció la realización de varias ruedas de negocios de compras públicas durante el año 2026, en las cuales los productores avícolas podrán participar.

De manera complementaria, los productores fueron vinculados al programa de “Canastas Regionales», cuya primera entrega se realizó el 31 de enero en la zona metropolitana de Bogotá y Soacha, acercando el producto directamente a los consumidores.

Todas estas actividades reafirman la voluntad del Gobierno del presidente Gustavo Petro, por mantener un diálogo permanente, abierto y constructivo con los productores del sector avícola, de dar seguimiento permanente a los acuerdos y respaldar de manera decidida a los pequeños y medianos avicultores que actualmente enfrentan una coyuntura compleja.

tros.

Con información del Ministerio de Agricultura.

(Fin/mha/fca)