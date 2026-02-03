Estos son los 10 no negociables de la ciudadanía con Bogotá con respecto al aseo

Foto: UAESP.

Mantener a Bogotá limpia no es solo una tarea de las autoridades o de los operadores de aseo: es una responsabilidad de toda la ciudadanía. En Bogotá, te recordamos una lista de diez “no negociables” que buscan fortalecer la cultura ciudadana en torno al manejo de residuos y el cuidado del espacio público.

Los no negociables son acciones básicas de amor y respeto a Bogotá. Este decálogo busca consolidar el cuidado de lo público y construir entre todos una ciudad más limpia y amigable, conoce más en el siguiente video y en la lista que se describe a continuación.

Lista de no negociables del aseo en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa

No negociable #1 Conocerás a tu prestador de servicios y sus horarios de recolección.

Te informarás de quien es tu operador de aseo, qué día pasa por tu casa o negocio y el lugar adecuado de presentación. Ellos son los responsables de tu zona. Conoce los números de atención y de reportes. Si hay algún ajuste operativo en estos horarios, tu prestador tiene la obligación de avisarte con tres días de anticipación.

Promoambiental

LIME

Ciudad Limpia

Bogotá Limpia

Área Limpia.

Es importante que conozcas qué día pasa por tu casa, dónde disponer tus residuos y los números de reporte. Sin tu ayuda, el buen servicio no será una realidad.

No negociable #2 Separarás correctamente por colores

Separa correctamente los residuos, tu apoyo es fundamental para ver resultados.???? Bolsa blanca o negra, no hay grises. Tu compromiso es usar las bolsas adecuadas para ayudar al planeta y al sistema:

Bolsa blanca para lo aprovechable (Residuos aprovechables (cartón, vidrio, papel, plástico, botellas, etc.).

Bolsa negra para lo que no aprovechable (Residuos ordinarios no aprovechables (orgánicos y residuos que no pueden aprovecharse).

No negociable #3 No arrojarás residuos de aparatos eléctricos, electrónicos, ni baterías.

Las pilas, computadores, celulares y electrodomésticos dañados son residuos que cuentan con componentes que pueden generar riesgos para la salud y contaminación el ambiente de no gestionarse adecuadamente, y nunca deben ir en la bolsa negra ni entregarse al camión de residuos ordinarios. Tu hábito debe ser llevarlos a los puntos de recolección especializada o gestores autorizados para proteger el medio ambiente y la salud de todos.

No negociable #4 Entregarás el reciclaje en buenas condiciones limpio y seco

Limpio y seco, o no es reciclaje

Esa botella con restos de jugo no se recicla, se pudre. Ese papel con grasa no se transforma, se desecha. Si no entregas el

material limpio, no existe el reciclaje.

No negociable #5 No usarás las cestas públicas para disponer los residuos de tu hogar o negocio

Las cestas públicas en las calles son exclusivamente para residuos pequeños de los peatones. No depositarás allí las bolsas de residuos de tu casa o local comercial, ya que esto desborda su capacidad, ensucia el espacio público y puede generarte multas de hasta $933.000.

No negociable #6 Agendarás la recolección de tus residuos voluminosos

El andén no es bodega. Muebles, colchones y escombros no deben ir al andén. Tu compromiso es llamar a la Línea 110 para programar su recolección o llevarlos a uno de los 211 Ecopuntos gratuitos disponibles en la ciudad.

No negociable #7 Serás un ciudadano vigilante y activo

Si notas alguna falla en el servicio o un punto crítico de basura, repórtalo de inmediato. Tienes a tu disposición la Línea 195, el asistente virtual Chatico (316 023 1524) y los canales de tu operador para activar respuestas rápidas.

No negociable #8 Cuidarás el espacio público como tu propia casa

Tirar basura o escombros en calles, canales o parques no es descuido, es falta de respeto. Las multas de $933.000 son reales.

No negociable #9 Te informarás solo por canales oficiales

Ante cualquier duda o rumor, consulta la página uaesp.gov.co. o las redes oficiales de la Alcaldía. Tienes el derecho a recibir información clara, completa y oportuna sobre cómo funciona el servicio en tu barrio.

No negociable #10 Serás amable con el personal de aseo de tu ciudad

Serás cordial y amable con las personas que barren, lavan y cuidan tu ciudad. Estos operarios lavan más de 1900 puntos sanitarios al mes, recogen un reguero por minuto y 6600 toneladas de residuos. Merecen tu aprecio y respeto. Cuando los veas en la calle salúdalos, anímalos a cuidar nuestro patrimonio común, nuestra ciudad.

El mal manejo de los residuos no solo afecta el entorno y la salud pública, sino que genera impactos ambientales y costos adicionales para la ciudad. Acciones como el arrojo clandestino y la disposición inadecuada de residuos especiales pueden acarrear sanciones económicas y deterioran la calidad de vida de todos los bogotanos.

Separar los residuos, respetar el trabajo del personal de aseo y hacer uso de los canales oficiales para la recolección y el reporte de novedades son compromisos clave para lograr una ciudad que se vea mejor.

¿Qué acciones puedo realizar para ayudar a la limpieza de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa?