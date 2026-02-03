    • Bogotá

    Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este martes 3 de febrero

    Diana Becerra Publicado el

    Panorámica de Bogotá con cielo parcialmente nubladoFoto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

    ¡En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa te compartimos el pronóstico del clima! Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este martes 3 de febrero de 2026 habrá tiempo seco en la ciudad en horas de la mañana. ¡Conoce aquí todos los detalles!

    Según el reporte del IDIGER se espera este martes 3 de febrero en Bogotá:

    • En la madrugada, se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.
    • Para la mañana se espera cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco.
    • En la tarde se espera cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco en la capital.

    ¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

    En el siguiente paso a paso te explicamos que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo, recuerda que lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.

    1. Ingresa a mapas.bogota.gov.co y selecciona al costado derecho en el ícono de mapa.
    2. En la ventana “Tipos de mapa” busca en la parte inferior donde dice ‘Otros mapas’ y selecciona el que dice ‘Lluvias’.
    3. Luego, en el buscador, digita la dirección del lugar en el que deseas saber si está lloviendo o no.
    4. Selecciona la dirección que reconoce el sistema y listo, aparecerá en el mapa la ubicación consultada.

