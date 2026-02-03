Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este martes 3 de febrero

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

¡En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa te compartimos el pronóstico del clima! Según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este martes 3 de febrero de 2026 habrá tiempo seco en la ciudad en horas de la mañana. ¡Conoce aquí todos los detalles!

Según el reporte del IDIGER se espera este martes 3 de febrero en Bogotá:

En la madrugada, se estima cielo parcialmente nublado con predominio de tiempo seco.

Para la mañana se espera cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco.

En la tarde se espera cielo parcial a mayormente nublado con predominio de tiempo seco en la capital.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te explicamos que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo, recuerda que lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.