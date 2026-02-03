Ya puede consultar y pagar el impuesto vehicular y predial en Bogotá de 2026

Foto: Secretaría Distrital de Hacienda

La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (SDH) informa a los bogotanos y bogotanas que ya se encuentran definidas las fechas y modalidades de pago del impuesto sobre vehículos e impuesto predial automotores correspondiente a la vigencia 2026. ¡Conoce cómo consultar y descargar las facturas!

El pago oportuno de obligaciones tributarias evita intereses, sanciones y posibles procesos de cobro, y contribuye directamente a la sostenibilidad financiera y al desarrollo social de la capital del país.

Consulta, descarga de factura y pago del impuesto de vehículos en Bogotá 2026

Para el impuesto de vehículos las facturas estarán disponibles en el botón Pagos Bogotá a partir del 1° de febrero de 2026. Si necesitas pagar antes (por ejemplo, por un trámite), puedes ingresar a la Oficina Virtual para realizar tu declaración y pago. Te contamos cómo hacerlo.

Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) para vehículos

En 2026, el impuesto de vehículos se puede pagar por el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC), en dos cuotas sin intereses. Para acceder debes presentar la declaración inicial en la Oficina Virtual hasta el 12 de junio.

Fechas de pago del SPAC vehículos

Primera cuota: 3 de julio.

Segunda cuota: 4 de septiembre.

Descuento por pronto pago del impuesto de vehículos en Bogotá

Si pagas en el primer plazo puedes acceder al 10 % de descuento. Estas son las fechas para predial y vehículos en 2026:

Hasta el 15 de mayo: paga con 10 % de descuento.

Hasta el 24 de julio: paga sin descuento (fecha límite).

Consulta, descarga de factura y pago del impuesto predial en Bogotá 2026

¿Cómo consultar y pagar el predial 2026 en Pagos Bogotá?

Ingresa al botón Pagos Bogotá ubicado en la parte superior derecha del sitio web de la Secretaría de Hacienda.

Haz clic en Predial 2026.

Llena los datos solicitados.

Revisa el valor, decide si quieres incluir el aporte voluntario y paga.

¿Vas a pagar por cuotas el predial de Bogotá?

Usa el Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC), para diferirlo en cuatro cuotas iguales y sin intereses. Para acceder debes presentar la declaración inicial en la Oficina Virtual hasta el 8 de mayo de 2026.

Fechas de pago del SPAC predial

Primera cuota: 5 de junio.

Segunda cuota: 14 de agosto.

Tercera cuota: 2 de octubre.

Cuarta cuota: 4 de diciembre.

Descuento por pronto pago en el pago del impuesto predial

Si pagas en el primer plazo puedes acceder al 10 % de descuento. Estas son las fechas para predial y vehículos en 2026.

Predial

Hasta el 17 de abril de 2026: paga con 10 % de descuento.

Hasta el 10 de julio de 2026: paga sin descuento (fecha límite).

La Secretaría Distrital de Hacienda invita a los propietarios de vehículos a consultar oportunamente su factura, revisar las alternativas de pago disponibles y cumplir con esta obligación tributaria dentro de los plazos establecidos.