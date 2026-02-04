Plan candado permitió captura de cuatro personas tras hurto en Santa Fe

Foto: Policía de Bogotá

Uniformados de la Policía de Bogotá, adscritos a la estación de policía Santa Fe, capturaron a tres hombres y una mujer por el delito de hurto, luego de activar el plan candado tras un robo a un establecimiento comercial, en hechos ocurridos en las últimas horas sobre la carrera 9 con calle 24, en el centro de Bogotá.

El resultado operativo se produjo luego de que la central de radio alertara a los uniformados que realizaban labores de patrullaje sobre un presunto hurto en curso en un local comercial del sector.

Al llegar al lugar, los policías observaron a varias personas que intentaron huir en dos automóviles. Durante el intento de escape, uno de los vehículos colisionó contra un bus de servicio público.

Gracias a la oportuna reacción policial y al apoyo de las patrullas del sector, se activó el plan candado, lo que permitió la captura de los cuatro presuntos responsables y la inmovilización de los vehículos utilizados para la huida.

En estas palabras lo explica el teniente coronel Nelson Perdomo, comandante de la estación de policía de Santa Fe:

“En este hecho, varios sujetos emprendieron la huida en dos vehículos. Tras una rápida reacción de las zonas de atención y la activación del plan candado, colisionaron contra un vehículo de servicio público en la 22 con Caracas”.

Durante el procedimiento se logró la recuperación de un computador portátil y un teléfono celular. Estos elementos habían sido hurtados tras violentar la chapa del establecimiento afectado. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.